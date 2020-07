Burgemeester Knokke: 'Ga niet naar Nederland'

Burgemeester Lippens in gesprek met Focus WTV (foto: Focus WTV)

"Als je gaat, neem dan je mondkapje mee," zegt de burgemeester tegen de Vlaamse regionale omroep Focus WTV. Hij heeft overleg gehad met burgemeester Marga Vermue van buurgemeente Sluis. "Zij zegt dat er een andere wetgeving is. Ik vind het spijtig, maar Nederland is Nederland en ze doen wat ze willen."

Burgemeester Lippens zegt dat hij onderzoekt om de grens met Nederland weer te sluiten nu het aantal besmettingen coronabesmettingen oploopt. Hij heeft dan wel de Belgische overheid nodig, omdat een burgemeester niet zelfstandig een grens mag dichtgooien.

In de gemeente Knokke-Heist geldt sinds vorige week een mondkapjesverplichting. Ook in de buitenlucht is het verplicht om een masker te dragen. In Vlaanderen zijn er op dit moment ruim twee keer zoveel coronabesmettingen als in Nederland.

Niet de eerste burgemeester

Lippens is niet de eerste Belgische burgemeester die inwoners oproept om niet meer de grens over te trekken. Vorige week gaf Jan Vermeulen van de gemeente Deinze ook al het advies aan zijn inwoners om niet meer naar Zeeland te gaan. Als reactie maakten ondernemers in Sluis folders om aan te geven dat ze respect hebben voor de zuiderburen.

In maart was burgemeester Lippens ook al boos op de Nederlandse maatregelen en wilde hij nog zijn noorderburen weren in de ziekenhuizen in zijn regio.

