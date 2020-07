Na een carrière vol titels is Joannathan Duinkerke nu mecanicien

"Dit is mijn eerste trainingskamp in de Ardennen als mecanicien", zegt Duinkerke. In januari maakt hij bekend dat hij stopte met het rijden van wielerwedstrijden, maar Duinkerke wilde na zijn carrière iets in de wielrennerij blijven doen. Zijn eerste maanden als mecanicien bij Willebrord Wil Vooruit bevallen goed. "Ik zit al zolang in dit wereldje, dus ik beschouw het ook een beetje als mijn eigen omgeving", vertelt de Kapellenaar.

'Erg leergierig'

Bij de ploeg werken meerdere mecaniciens en daar kan Duinkerke veel van opsteken. Hoewel hij nog veel moet leren, zijn de eerste indrukken bij de ploeg goed. "Hij is vooral erg leergierig", zegt ploegleider Davy Gunst. "Als je hem kent als wielrenner weet je dat hij overal honderd procent voor gaat. Als mecanicien is dat ook zeker niet anders", vertelt Gunst.

Joannathan Duinkerke is nu mecanicien bij wielerploeg Willebrord Wil Vooruit (foto: Omroep Zeeland)

Eerder ging de meermaals Nederlands kampioen als mecanicien mee naar wedstrijden van veldrijdsters Lindy en Shirin van Anrooij. Vanaf toen wist hij wat hij na zijn carrière wilde doen. Bij Willebrord Wil Vooruit krijgt hij nu de kans om de kneepjes van het vak te leren. "We hebben mecanicien die actief waren of nog steeds zijn bij profploegen als Roompot en Jumbo-Visma. Dus Joannathan kan van die mannen erg veel leren de komende tijd", zegt Davy Gunst.

'Missen? Een klein beetje'

Duinkerke ging jarenlang mee als renner naar het trainingskamp. Nu hij meegaat als mecanicien mist hij het wielrennen toch wel een klein beetje. "Het is wel makkelijk als ik in de auto zit en die jongens zo naar boven zie zwoegen. Aan de andere kant denk ik dan wel: Ik had nu ook wel willen fietsen. Toch is het goed geweest, want een Nederlandse titel extra had voor mij geen verschil gemaakt", zegt Duinkerke.