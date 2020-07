Geen twee keer links meer in Goes: Club Barbarella definitief gestopt

Club Barbarella definitief gesloten (foto: Club Barbarellla / Facebook)

Vanaf 1 juli mocht de club weer open, maar Den Heijer heeft besloten om met pensioen te gaan. De reden: de strenge regels waar seksclubs aan moeten voldoen. "En wat thuis zit, mag lekker doorwerken", aldus Den Heijer. En daarom verdwijnt de bekende neonreclame van de club op de Grote Markt in Goes met de tekst 'twee keer links'.

Den Heijer benadrukt dat de fout in de regeltjes in Den Haag zit en niet bij het gemeentebestuur. "Wij hebben wel een burgemeester in Goes die heel veel begrip heeft", voegt de seksclubeigenaar daaraan toe.

Als je het op een nette manier doet met je dames en je klanten, kan het lang volhouden." Henk den Heijer, eigenaar Club Barbarella

Den Heijer begon Club Barbarella in 1986. Hij werkte op dat moment bij een seksclub in Roosendaal en kreeg in Goes de kans om voor zichzelf te beginnen. "Het trok me wel", legt Den Heijer uit. Den Heijer deed er alles aan om het bij Barbarella op een nette manier te doen. "Als je het op een nette manier doet met je dames en je klanten, kan het lang volhouden."

Illegaliteit

Nu sluit Barbarella dus de deuren. Maar dat betekent niet dat er geen prostitutie meer is. Den Heijer is bang dat de prostitutie langzaam maar zeker steeds meer in de illegaliteit verdwijnt. Den Heijer: "Als alles in de illegaliteit wordt gedaan, dan krijg je problemen."

In het pand van Club Barbarella komt geen nieuwe seksclub. Den Heijer weet al wat er met het gebouw gaat gebeuren: de club wordt omgebouwd naar een appartementencomplex.