Gezocht! Miljoenen om energie uit water te halen

Het is een flinke klim. De uitkijktoren bij de Krammersluizen op de Philipsdam steekt bijna 25 meter boven de weg uit. Maar als je er bovenop staat is het uitzicht indrukwekkend. Om je heen zie je vooral het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde. Daarnaast een natuurgebied, sluizen en de windmolens van het windpark Krammer. Als Pieter Hack van RedStack voor zich uit staart zie hij in zijn hoofd daar al een blauwe energiecentrale tussen staan. "Deze plaats is ideaal doordat zoet en zout water elkaar ontmoeten en er dus ook brak water is. De kans dat hier over een aantal jaar een centrale staat acht ik zeker meer dan vijftig procent. Maar we moeten nog wel geld bij elkaar zien te krijgen."

Hoe krijg je zo veel geld bij elkaar?

Het gaat om een bedrag van 35 miljoen euro. Dat geld is nodig is om een proefcentrale te bouwen. Als die er eenmaal staat is het veel simpeler om er vervolgens een grotere commercieel rendabele installatie te bouwen. Hack: "Dan ligt alles er al en dan is het gewoon een kwestie van kopiëren en vergroten." Het geld hoopt RedStack binnen een jaar bij elkaar te krijgen via investeerders en subsidies.

Een zogenaamde stack waar membranen voor blauwe energie in zitten (foto: RedStack)

In de Regionale Energie Strategie van de Provincie Zeeland staat dat in de toekomst de energie uit verschillende bronnen moet komen. Een daarvan is water. Met de techniek waar RedStack in gespecialiseerd is kan dat.

Hoe werkt het? Bij het opwekken van blauwe energie worden membranen gebruikt die uitsluitend positief en negatief geladen ionen doorlaten. De positieve en negatieve ionen van het zoute zeewater gaan op basis van osmose door die membranen heen, het zoete rivierwater in. Daarbij worden de positieve en negatieve ionen dus apart gehouden. Door die twee aan elkaar te verbinden met een stroomdraad, verplaatsen elektronen van het negatief geladen water naar het positief geladen water en wordt er dus stroom opgewekt.

Daarvoor is een locatie nodig waar zout en zout water elkaar ontmoeten en de grens tussen Zeeland en Brabant is daar ideaal voor. Pieter Hack: "Het zoutgehalte van het water is hier heel hoog en dat zorgt voor meer opbrengst. Daarnaast stroomt het constant, ook als de waterstand laag is. Dus eigenlijk is dit misschien wel de beste plaats van Nederland voor deze centrale."

Provincie: Van harte welkom

Dagelijks provinciebestuurder Jo-Annes de Bat is enthousiast over het plan. "Wij willen graag zo'n centrale in Zeeland maar het is nu aan het bedrijf om het praktisch voor elkaar te krijgen. Als wij kunnen faciliteren en partijen bij elkaar kunnen brengen dan doen we dat natuurlijk graag."

