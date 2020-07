Veiligheidsregio: 'We nemen oproep Knokke voor kennisgeving aan'

Mondkapjes in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

"In Nederland kiezen we voor andere maatregelen dan in België. Zo zijn in België mondkapjes in winkels verplicht en kennen wij in Nederland geen 'bubbels' die in België worden gehanteerd", zegt de Veiligheidsregio.

Het is de tweede Vlaamse burgemeester in een week tijd die zijn bevolking adviseert niet naar Zeeland of Nederland te gaan. Vorige week kwam de oproep van burgemeester Jan Vermeulen nadat inwoners van zijn gemeente Deinze in een Sluise winkel geweigerd zouden zijn omdat ze een mondkapje droegen.

"Wij sluiten ons aan bij de richtlijnen van het RIVM: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en bij (milde) klachten laat je testen en blijf thuis." In de gemeente Knokke-Heist geldt sinds vorige week een mondkapjesverplichting. Burgemeester Lippens vindt dat Nederland dit voorbeeld zou moeten volgen.

Daarop reageert de veiligheidsregio: "Iedereen is vrij om een mondkapje te dragen als hij/zij zich daar prettig bij voelt, maar het is niet verplicht in Nederland. Het is van belang dat bezoekers de maatregelen kennen van het land dat ze bezoeken. En zich hier ook aan houden."

