Burgemeester sluit drugspanden in gemeente Terneuzen

Wietkwekerij in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Politie / Facebook)

Op 18 februari vond de politie anderhalve kilo gedroogde wiettoppen en verboden wapens in een woning aan de Julianastraat in Sas van Gent. In de bijbehorende berging was een wietkwekerij met 145 planten. De woning is per 7 juli voor een half jaar afgesloten.

Niet voor het eerst

Een kleine twee weken eerder werd een wietkwekerij met 609 wietplanten aangetroffen in een loods aan de Vier Ambachtenstraat in Sas van Gent. Omdat dit niet de eerste keer was, is de loods op 22 juli voor een half jaar gesloten.

Een woning aan Stroodorpe in Sluiskil is op 14 juli voor drie maanden gesloten. Daar werd op 22 april een in werking zijnde wietkwekerij gevonden met 374 wietplanten.