Hoek twijfelt of het supporters moet toelaten bij eerste oefenwedstrijd

Rik Impens viert een treffer met Fabian Wilson en fans - archief (foto: Orange Pictures)

"Afgelopen weekend is tijdens een oefenpotje van een lager elftal gebleken dat supporters het lastig vinden om zich op ons sportpark aan de maatregelen te houden", zegt Van der Staal. Dus nu zit Van der Staal in dubio of hij zaterdag tijdens de wedstrijd tussen Hoek en Lebbeke fans moet toelaten. "Natuurlijk willen wij dat er fans aanwezig zijn", legt Van der Staal uit. "Maar het moet wel op een veilige en gezonde manier kunnen voor iedereen."

"Het makkelijkst is dan om te zeggen: we laten helemaal niemand toe." Maar dat wil Van der Staal het liefst niet. "We zijn nu verschillende scenario's aan het bedenken, maar het is echt een worsteling. Spelers willen graag dat vrienden en familie kunnen komen kijken. Sponsoren willen graag komen. Het is niet makkelijk."

De overheid in België heeft gisteren besloten om bij geen enkele sportwedstrijd meer toeschouwers toe te laten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast hebben onze Zuiderburen ook een draaiboek 'code Oranje' uitgewerkt, dat op elk moment van kracht kan worden. Dat omvat onder meer het stopzetten van alle sportactiviteiten met fysiek contact, zowel indoor als outdoor, alsmede het schrappen van competitiesport waar fysiek contact niet vermeden kan worden.

Nu gaat het nog om een oefenwedstrijd, maar over vijf weken speelt Hoek de eerste officiële wedstrijd van het seizoen in het KNVB-bekertoernooi tegen OFC. "Dan willen we op een goed georganiseerde manier supporters toelaten. Zodat het voor iedereen veilig is en dat wij niet continu hoeven te handhaven. Dat is iets waar we naar toe zullen moeten groeien de komende weken."