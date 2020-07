Belgische topdiplomaat blikt terug op carrière: 'Ik voel dat ik nog altijd een stuk Zeeland in mij draag'

Baron Frans van Daele (foto: Financial Times)

Dat Van Daele als diplomaat voor België aan de slag zou gaan, was niet van jongs af aan een uitgemaakte zaak. Tot zijn twaalfde woonde hij in Sluis. Daarna trok het gezin Van Daele de grens over.

Dat was voor de jonge Frans een hele overgang, bijvoorbeeld op school als het ging over de onafhankelijkheidsstrijd van België tegen Nederland. In Nederland werden die Belgen oproerkraaiers genoemd, in België sprak met over vrijheidsstrijders. "Dan moet je toch wel enige mentale soepelheid ontwikkelen om in de les snel te schakelen."

Geschiedenis in de maak

Die soepelheid kon de oud-ambassadeur - hij is inmiddels met pensioen - ook in zijn werk goed gebruiken. Voor het Belgische Corps Diplomatique was hij tijdens zijn loopbaan gestationeerd in onder andere Italië en de Verenigde Staten. Een heel veelzijdige functie. "Je komt met heel veel verschillende mensen in verschillende toestanden in contact."

Van Daele was een van de mensen die belangrijke internationale gebeurtenissen in de recente geschiedenis vorm heeft gegeven. "Dat was zo toen ik ambassadeur was in Washington, toen de verhoudingen door de Irakoorlog heel slecht waren tussen België en Amerika. Ik heb dat ook gedaan toen ik kabinetschef werd van Herman van Rompuy, de eerste voorzitter van de Europese Raad, en we pardoes in de muntcrisis gewikkeld werden."

Gebeurtenissen beïnvloeden

Van Daele zat op op belangrijke momenten op belangrijke posities. Maar dat gebeurde niet zomaar. "Ik heb het ook altijd wel gezocht." En hij weet welke invloed de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment kan hebben. "Als het goede ogenblik zich voordoet en je goed omringd bent en goede medestanders hebt, kan je sommige dingen wel beïnvloeden."

Na de vergadering moet je nog altijd met je tegenstrever een pint kunnen drinken." Baron Frans van Daele

Volgens Van Daele is het belangrijkste van diplomatie dat tegenstrevers in ieder geval met elkaar in gesprek blijven. "We hebben na zeventig jaar nog steeds geleerd dat praten altijd beter is dan vechten." Maar dat praten moet wel oplossingsgericht zijn, altijd gericht op het vinden van een compromis waar alle gesprekspartners zich in kunnen vinden.

De belangrijkste les die Van Daele heeft geleerd in zijn periode als Belgisch diplomaat, is dat je ervoor moet zorgen dat je met elkaar van mening kan verschillen zonder dat dit in ruzie ontaardt. Meningsverschillen moeten niet persoonlijk worden gemaakt. "Of zoals ze dat in goed Belgisch zeggen: Na de vergadering moet je nog altijd met je tegenstrever een pint kunnen drinken."

Familiewapen

Sinds 2002 spreken we niet meer over ambassadeur Van Daele, maar over baron Van Daele. Toen hij in de adelstand werd verheven, moest hij ook een familiewapen ontwerpen. In dat wapen komen zijn Zeeuwse wortels terug: een van de schilddragers is een Zeeuwse leeuw.