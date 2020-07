Eerste annuleringen in toeristische sector komen binnen

Vooral Zeeuws-Vlaanderen heeft last van de annuleringen, zegt Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland. "Ik hoorde van een horecaondernemer dat hij tien annuleringen van Belgen had ontvangen die afgelopen weekend in zijn restaurant zouden komen eten. Ik denk dat we waakzaam moeten zijn en dit eerste signaal serieus moeten nemen."

Veel Belgen met vragen

Bovendien komen bij de VVV Cadzand minder Belgen langs. "Degenen die wel komen, dragen een mondkapje. Ook telefonisch zijn de vragen van de Belgen veel meer gericht op corona en hoe Nederland ermee omgaat dan pakweg twee weken geleden."



Het goede nieuws voor de recreatiesector is dat de annuleringen die gedaan worden vrijwel meteen worden opgevuld door Nederlanders en Duitsers. "Die zien we evenveel als normaal."

Meer annuleringen verwacht voor de komende tijd

Ook de verblijfsrecreatie merkt dat toeristen zich bedenken, volgens Van den Dobbelsteen. "Vooral hotels en vakantieparken, Belgen zijn namelijk minder van het kamperen. Nu vallen die aantallen nog mee, maar ondernemers verwachten dat het stilte voor de storm is."

Het zijn voornamelijk de Belgen die annuleren (foto: Omroep Zeeland)

Arjen Brinkman, voorzitter van de Zeeuwse afdeling Recron en eigenaar van camping de Paardenkreek in Kortgene ziet ook een voorzichtige kentering. "In drie dagen tijd hebben wij vijf annuleringen gehad. Allemaal corona gerelateerd. Normaal hebben we ongeveer één annulering in drie dagen. Ik hoor van anderen dat het daar ook speelt, maar het is allemaal nog niet grootschalig."

Moeten we de Belgische toeristen behouden?

Volgens VVV Zeeland overwegen Zeeuws-Vlaamse ondernemers om zich meer te richten op de Belgische richtlijnen met als doel hun gasten niet te verliezen. "Zo zou een hotel er voor kunnen kiezen om mondkapjes te verplichten. Ik begrijp dat wel uit marketing- en communicatie-oogpunt."

Als er meer annuleringen van Vlaamse gasten volgen, is dat met name een klap voor Zeeuws-Vlaanderen. "Daar zijn ze afhankelijker van de Belgen dan de rest van Zeeland. De ondernemers krabbelen net weer een beetje op, als de toeristen wegblijven zou dat zo maar het einde voor een aantal kunnen betekenen", zegt Van den Dobbelsteen.