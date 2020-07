Istvan Bakx moet tegen alle verwachtingen in toch nog aan de bak: 'We gaan weer voetballen'

Istvan Bakx op het veld (archieffoto) (foto: Orange Pictures)

Bakx zit namelijk al vier maanden te wachten op hervatting van het voetbalseizoen Zuid-Afrika. "We zaten al te kijken voor repatriëring, wanneer we naar Nederland zouden kunnen vliegen", zegt de voetballer.

"Na vier maanden wachten heb je wel behoefte aan thuis, aan je eigen mensen. Maar aan de andere kant, als sportman, wil je het seizoen op de best mogelijke manier afmaken. En dat is op het veld. Dus ja, het is een beetje dubbel."

Bakx verwacht komend weekend of het weekend erna weer op het veld te staan. "Rond 10 augustus worden de competities afgespeeld in een paar weekjes. Daarna nog een bekerfinale en dan is het klaar."

'Militair kamp'

Voor de Vlissinger betekent het eigenlijk weer een soort quarantaine. Deze keer niet met zijn gezin, maar met zijn team. "Het wordt een beetje een militair kamp, waarbij je van training naar maaltijd, naar slapen, naar wedstrijd gaat. Dat ritme houd je tweeënhalve week aan."

De voetbalteams krijgen een eigen hotel. "Met eigen bus en eigen chauffeur die je naar de training rijdt. Terug in het hotel krijg je je maaltijden op je eigen gang, dus geen gemeenschappelijke eetruimte."

Istvan Bakx zal zijn gezin een paar weken achter moeten laten (foto: Istvan Bakx)

Alhoewel Bakx het lastig vindt zijn gezin een paar weken achter te laten, is hij wel blij dat het qua voetbal weer ergens om gaat: "De komende weken werk je echt weer naar een climax toe. Dat is fijn."