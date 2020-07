Worden Oenkie & Boenkie de nieuwe Muis & Leeuw?

In het dagelijkse leven is De Moor onderwijsassistent in Kapelle. Hij speelt al lang met het idee om iets voor kinderen te doen. Bij het schrijven van deze kinderserie liet hij zich inspireren door een uitspraak van zijn oom: "Die zei altijd 'OenkieBoenkie' en dat leek me een leuke naam."

Hij wist de Kruiningse broers Nicky en Mitchell Bauer over te halen om een proefaflevering op te nemen met hun videoproductiebedrijf. Die aflevering speelt zich af op en rondom het terrein van de scouting in Kapelle.

Oenkie&Boenkie in actie voor de camera van Mitchell Bauer (foto: omroep zeeland)

De serie gaat over de twee vrienden Oenkie en Boenkie die allerlei avonturen uithalen. Boenkie, gespeeld dor Dylan de Moor zelf, is de sullige van de twee, Oenkie, Justin Tielenburg, is wijzer en moet Boenkie regelmatig uit de problemen halen.

De Moor mikt op kinderen tussen de drie en negen jaar oud. Hij heeft als voorbeelden de kinderseries 'Ernst, Bobbie en de rest' en 'Bassie en Adriaan'. Het Zeeuwse Muis & Leeuw had hij tot twee jaar geleden nog nooit gezien, maar inmiddels heeft hij wel een aantal afleveringen gekeken.

AVRO/TROS

"Ik heb contact gehad met de AVRO/Tros over de proefaflevering", zegt De Moor. "Zij willen het resultaat graag zien. Hopelijk willen zij budget vrijmaken om de rest van de acht afleveringen te financieren."

Maar dat is de meest ideale situatie, zegt De Moor. "Ik ben blij wanneer we in ieder geval acht afleveringen kunnen opnemen en eventueel met een show de theaters in kunnen gaan. Dat hangt geheel af van de reactie op de proefaflevering."

YouTube

Mochten de afleveringen van Oenkie & Boenkie de tv niet halen, dan zullen ze sowieso op YouTube worden geplaatst.