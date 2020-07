Twee Zeeuwen kregen verkeerde testuitslag na coronatests

Een coronatest (archieffoto) (foto: ANP)

Ook vier mensen uit West-Brabant kregen een omgekeerd testresultaat te horen. Dit gebeurde in de periode tussen 19 juni en 24 juli. De fout lag bij een apparaat in het laboratorium van Microvida in Breda.

'Geen extra besmettingen'

Toen medewerkers merkten dat enkele testuitslagen niet klopten, trokken ze bij de GGD aan de bel. In totaal gaat het om zes foute testuitslagen uit het laboratorium. Het apparaat dat de foutieve resultaten doorgaf is nadat de fout ontdekt werd gelijk uit de running gehaald.

De GGD is direct een onderzoek gestart naar de consequenties. "Alle betrokkenen zijn bij ons in beeld en we hebben met deze mensen contact opgenomen. Er zijn zowel bij GGD Zeeland als GGD Brabant geen signalen dat dit tot extra besmettingen heeft geleid", zegt een woordvoerder van de GGD Zeeland. Er zijn sinds 1 juni ruim 11.000 mensen getest in de twee teststraten in Terneuzen en Goes.