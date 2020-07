Ria en Ria mogen weer naar Resto VanHarte in Middelburg

Ria (links) en Ria (rechts) zaten na maanden weer eens met elkaar aan tafel (foto: Omroep Zeeland)

Resto VanHarte serveert driegangendiners voor een klein prijsje. Iedereen kan aanschuiven. Het initiatief is ontstaan zodat buurtbewoners, met welk budget dan ook, kunnen genieten van een gezonde maaltijd en met elkaar in contact komen. Zo wil de organisatie, die voornamelijk draait op vrijwilligers, vereenzaming voorkomen.

'Ik heb het zo gemist!'

Eenzaam heeft Ria zich de afgelopen maandagen wel een beetje gevoeld. "Ik heb het zo gemist! Ik miste het eten, maar vooral de mensen om mij heen. Het is zo fijn dat ik iedereen weer zie." Ze leerde een naamgenoot in het restaurant kennen waarmee ze nu goed bevriend is.

Ria: "We zitten altijd bij elkaar aan tafel. Je leert elkaar kennen. De een heeft als hobby dansen, de ander gaat graag naar de bingo. Het is altijd heel gezellig." Vanavond staat er een tomatensoepje vooraf, aardappeltjes en een gehaktbal als hoofdgerecht en een dame blanche als toetje op het menu. En daar genieten de dames erg van.

Reserveren is verplicht en er kunnen maar 28 personen binnen (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn wel regels om te kunnen dineren bij Resto VanHarte. Zo is reserveren verplicht en is het aantal plaatsen beperkt. Normaal konden er tot wel veertig mensen mee-eten, nu zijn dat er nog maar 28. Ook zitten de eters op anderhalve meter van elkaar. En dat is volgens de andere Ria best even wennen. "Ik heb er een klein beetje moeite mee, maar ik denk dat het wel goed komt."

Nog gesloten

De andere Zeeuwse locaties in Middelburg en Yerseke van Resto VanHarte blijven nog gesloten. Deze buurtrestaurants zitten namelijk in verpleeghuizen. Maar manager Josephine Elliott heeft hoop: "Als alles meezit willen we daar in september ook weer het restaurant openen."

Ook zij heeft het restaurant gemist. "Het is zo leuk om iedereen weer te zien. We hebben elkaar echt gemist, niet alleen de gasten maar ook de vrijwilligers. We zijn een goed team, we hebben maandenlang moeten thuiszitten en dat was best vervelend."