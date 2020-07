Belgen worden beter geïnformeerd over Nederlandse coronaregels

De drukte begint langzaamaan terug te keren in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Franki van de Moere van de gemeente Sint-Laureins laat aan VRT Nieuws weten dat de infoborden langs invalswegen komen te staan. Langs de invalswegen in Maldegem, Watervliet en Knokke-Heist staan straks de Nederlandse regels en de verschillen met België.

Volgens burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis was na het overleg de kou uit de lucht. "Uit het gesprek is ook gebleken dat we respect hebben voor elkaars maatregelen, maar dat er vaak onduidelijkheid is." Ook is afgesproken dat de gemeenten elkaar direct opzoeken bij onduidelijkheden.

Volgens Vermue moeten Belgen zich ook beter aan de Nederlandse regels houden. De zogenoemde bubbels waarbij een grote groep bij elkaar mag zijn, geldt niet in Nederland, maar veel zuiderburen houden die regel wel aan.

'Wrijving kon ik niet langer aanzien'

Het extra overleg werd gehouden op initiatief van de burgemeester van Sluis, omdat ze de wrijving tussen Vlamingen en Nederlanders niet langer kon aanzien. "Als er een verschil van inzicht is, dan praat ik daar graag over." Volgens Vermue hebben ondernemer in Sluis veel last de oplopende spanningen.

De gemeenten in België gaan nu via sociale media en websites hun burgers informeren over de geldende regels in Nederland.

