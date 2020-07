'Horecapersoneel omscholen? Er is juist een tekort!'

Het UWV gaf in een publicatie over de regionale impact van corona aan dat er meer mensen in de horeca zonder werk komen te zitten. Uitzendbureau Randstad greep dat gegeven aan om die medewerkers te adviseren om zich te laten omscholen, maar zowel het Kenniscentrum Kusttoerisme als de Zeeuwse recreatieondernemers zijn het daar mee oneens. En ook UWV Zeeland laat weten niet achter het advies van Randstad te staan: "Wij zien dat veel Zeeuwse bedrijven nog steeds staan te springen om horecapersoneel, dus adviseren we zeker niet actief tot omscholing uit die sector."

Extra werk

Volgens Diana Maris-Korteweg van het Kenniscentrum Kusttoerisme hebben met name hotels, campings en attracties moeite om aan genoeg personeel te komen. "Daar moet meer werk verricht worden door extra schoonmaak, controle aan de deur en extra administratie bij reserveringen en dergelijke. En dat personeel is er volgens hen niet."

Er zijn meer baantjes vrij, dan dat er geschikt personeel is." Patricia de Milliano, eigenaar hotel in Oostburg

Jerry Troy, eigenaar van Villa Magnolia in Oostkapelle, staat te springen om extra mensen: "Het ontbijt bijvoorbeeld, daar hebben we nu 3,5 meer medewerkers voor nodig dan voorheen. We hebben vacatures openstaan, maar die worden niet opgevuld."

Structureel tekort

Frank de Reu, eigenaar van strandpaviljoen Puur in Groede en voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, vindt het ook veel te vroeg om te gaan omscholen. "We hebben het geluk dat de meeste Zeeuwse horecabedrijven nu nog overeind staan. De toeristen zijn terug en dus is er voldoende personeel nodig. Het personeelstekort in de Zeeuwse horeca is structureel".

Geluk

Patricia de Milliano van hotel-restaurant De Eenhoorn in Oostburg beaamt dat: "Ik geloof dat er nu nog steeds meer baantjes vrij zijn, dan dat er geschikt personeel is." De Milliano heeft zelf geluk: "Wij hebben een aantal medewerkers die door de corona hun vakantie hebben afgezegd, en dus kunnen zij de komende tijd gewoon bij ons werken."

Extra personeel nodig voor klanten door corona (foto: omroep zeeland)

Ook hoteliers Leo van Vliet van hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse en Jerry van Zuilen van de Amadore Groep hebben geen extra probleem om aan personeel te komen. Van Zuilen merkt zelfs dat er meer aanbiedingen zijn, doordat de werkloosheid stijgt. Ook Frank de Reu zegt meer cv's opgestuurd te krijgen.

Somber over toekomst

Ondanks het huidige personeelstekort houdt Frank de Reu wel rekening met een somber scenario voor de nabije toekomst: "Ik vrees dat er in de wintermaanden klappen kunnen gaan vallen onder de Zeeuwse horecaondernemers. Wanneer zij er niet in slagen om voldoende reserves op te bouwen voor de stille tijd die komt na het seizoen, is er het risico dat ze zullen omvallen. En dan vervallen er alsnog een hoop arbeidsplaatsen."

Niet omscholen

Toch vindt hij het dan nog geen prangende reden om tot omscholing van het horecapersoneel over te gaan: "Die jongens en meisjes die graag in de horeca willen werken, die moeten we voor de horeca behouden, en niet gaan omscholen tot zorgmedewerkers, bijvoorbeeld. Want zoals ik al zei, er is een structureel tekort aan goed personeel in de Zeeuwse horeca."

Lege tafels door corona maatregelen (foto: omroep zeeland)

