Zeeuwen: toeristen gedragen zich onveilig

Drukte op het strand bij Dishoek (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Vorige week stuurde de Veiligheidsregio Zeeland samen met enkele organisaties in de toerismesector een brandbrief naar alle Zeeuwse middenstanders: wees strenger tegen je klanten/gasten in het handhaven van de anderhalve meter regel. Anders loopt het uit de hand.

Winkelend publiek

De enquête die Omroep Zeeland vervolgens heeft gehouden, leidde tot meer dan 4.000 reacties, van wie twee derde het beeld bevestigt: er zijn op dit moment te veel toeristen in de provincie en te veel houden zich niet aan de maatregelen. Op één staat het winkelend publiek. Bekijk hieronder de ranglijst.

Een ervaring van de bezoeker aan een supermarkt in Middelburg: "Vooral in winkels is het nu druk. Mensen komen met partner en kinderen in de winkel, waardoor er teveel mensen rondlopen. Winkeliers zeggen er niets van." Een ander: "In de supermarkt wil ik iets pakken uit de koeling en staat er een Duitser vlak achter mij. Vraag in het Duits of hij afstand wil houden, maar het lijkt wel als je met vakantie bent dat dat niet hoeft."

Klem tegen de muur

"Ik werk in een drogisterij in Breskens, er komt een Duits gezin binnen en de meneer pakt zijn telefoon hij wilt iets laten zien met de vraag of wij dat hebben. De meneer stapt op mij af en zet mij eigenlijk klem tegen de muur. Ik vraag op een fatsoenlijke manier om afstand te houden en een stap naar achteren te doen. Hij zet één stap naar achteren ik kan naar de kassa lopen. Daar voel ik me veiliger door het plexiglas wat er tussen hangt."

Heel gezin

Na het winkelend publiek komen de gezinnen met kinderen op de tweede plaats qua onveiligheid. Een inwoner van Zierikzee schrijft: "Toeristen lopen met het hele gezin in de supermarkt, en dan heeft ieder gezinslid een kar bij zich. Uiteindelijk komen ze naar buiten met boodschappen in één kar en de andere karren zijn leeg."

Toeristen op de Westerschelde Ferry (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet altijd de schuld van de toeristen, schrijft een inwoner van Vrouwenpolder. "Sommige winkels is het alleen om zoveel mogelijk omzet te doen en wijzen bezoekers niet op één winkelwagen per persoon. Ze gaan dan met vijf tegelijk naar binnen."

Duitsers

Ook is gevraagd naar de herkomst van de toeristen die zich onveilig gedragen. Boven aan de ranglijst staan de Duitsers, met de Belgen er vlak achter.

Een ervaring van een Zeeuwse klant bij een drogist in Zierikzee: "Een Duits gezin gaat zonder mandjes tegen de stroom in naar binnen. Personeel vraagt of ze mandje willen pakken, dat doen ze, en tegen de stroom weer terug." Een inwoner van Grijpskerke signaleert het in Middelburg; "Grote groepen Duitsers stonden voor de winkels, alsof er niks aan de hand is. Ik stoor me er persoonlijk aan."

"Echtparen allebei met kar in de supermarkt", signaleert een inwoner van Vlissingen, "en dan de gangpaden blokkeren, want wat eten we vandaag? En geen afstand bij kassa. Het zijn met name Duitsers."

Ook Belgen

Een Oostburger schrijft: "In de supermarkten is het enorm druk. Met name Belgen en Duitsers met mondkapjes op vinden het afstand houden niet nodig." Een Hulstenaar: "In Hulst lopen de Belgen gewoon tegen je aan, ze maken nog niet eens oogcontact. Belgen trekken er zich niets van aan."

Drukte in de supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Restaurants

"Restaurants in de grensstreek houden zich niet aan de Nederlandse regels, maar aan de Belgische regels (namelijk de bubbel van vijftien mensen). Ik ga hier als Zeeuws-Vlaming niet meer uit eten!" zegt een inwoner van Philippine.

Oplossingen

Politie en boa's moeten méér bekeuringen uitdelen, wordt het meest genoemd als oplossing voor het probleem. Een waar het te druk is moeten de mensen gedwongen worden zich te verspreiden, zeggen de respondenten.

"Het is belachelijk dat wij als Zeeuwen thuis moeten zitten, omdat Zeeland wordt overstroomd met Belgische en Duitse toeristen die zich werkelijk aan geen enkele coronaregel houden. Er moet veel strenger gehandhaafd worden", vindt een inwoner van Goes. Een andere Goesenaar: "Mondkapjes dragen moet verplicht worden."

Een inwoner van Breskens: "Ze hadden nooit alle vakantieparken volledig open mogen gooien. Als alle vakantieparken voor 70-75 procent bezet zouden zijn, heb je meer ruimte om afstand te houden."

Eigen oplossing

Een echtpaar uit Zierikzee heeft zelf een oplossing gevonden: "Wij zijn Zeeland juist ontvlucht. Het werd ons echt te druk. We zitten in midden Nederland op een rustige camping, waar iedereen zich wel aan de regels houdt. Wij vragen ons echt af waarom het hier wel kan en in Zeeland niet."

Op slot?

Ook is de vraag gesteld of en in welke mate Zeeland weer op slot moet als de tweede coronagolf sterker wordt.

Dan blijkt dat bij elkaar 75 procent van de respondenten vindt dat toeristen uit onze provincie geweerd moeten worden. Ruim de helft van hen wil dat verbod beperken tot de buitenlandse toeristen, iets minder dan de helft betrekt ook de Nederlanders van buiten Zeeland in dat verbod.

Lockdown

Een Bressiaander: "De provincie Zeeland moet de inwoners beschermen en niet de economie boven de gezondheid zetten. Laten we weer in lockdown gaan. Dan kunnen we het hopelijk volgend jaar achter ons laten en weer terug gaan naar het normale leven."