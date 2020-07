Vijftien tips over ontsnapte tbs'er leiden nog niet tot aanhouding

De politie heeft meerdere foto's van Ernst verspreid (foto: Politie)

Ernst zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam. Op 4 juli werd hij door een toerist gezien toen hij bij een vakantiewoning in Zoutelande wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de tbs'er wist te ontsnappen.

Foto's en identiteit vrijgegeven

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNl, probeert de man op te sporen. Gisteren is Ernst voor het laatst gezien op de Coolsingel in Rotterdam. De politie heeft geen idee waar hij momenteel verblijft, daarom worden zijn foto's en zijn identiteit vrijgegeven.

Tbs'er Henk Petrus Wilhelmus Ernst heeft zich onttrokken aan zijn tbs met verpleging. (foto: Politie)

Ernst is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm.

Ontsnapping leidt tot spoor van geweld

In 2003 woonde Ernst in een tehuis voor resocialisatie. Hij ontsnapte en dat leidde tot een spoor van geweld. In zes weken tijd overviel hij in Brabant supermarkten en hotels. In Zeeland overviel hij supermarkten in Hulst en Burgh-Haamstede en een modezaak in Sluis. Het buitgemaakte geld besteedde hij aan drugs en drank. Ook pleegde hij inbraken en perste mensen af.

Gijzeling bij overval

Ernst overviel in dat jaar ook een supermarkt in Krabbendijke en bedreigde het personeel met een pistool. Na een korte gijzeling van een vrouw werd de man door gewapende agenten overmeesterd en aangehouden. In 2004 werd hij in hoger beroep tot zestien jaar cel veroordeeld door het gerechtshof in Den Haag.

De politie vraagt mensen die hem hebben gezien of die weten waar hij verblijft, hem niet zelf te benaderen, maar de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 te bellen.