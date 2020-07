'Limburg zit net als Zeeland vol Duitsers en Belgen'

Alexander Dekkers werkzaam bij L1. (foto: Alexander Dekkers)

Alexander Dekkers was tot drie jaar geleden presentator bij Omroep Zeeland, maar vertrok voor de liefde naar Limburg. "Het unieke hier is dat je zo in Duitsland of België bent en dat maakt wonen hier wel ontzettend leuk."

Dekkers woont in Maastricht en werkt bij de regionale omroep L1. Toch komt hij als het even kan nog terug naar Zeeland. "Als ik vrij ben ga ik graag nog een weekje naar de provincie. Het liefst de Kop van Schouwen, omdat dat het mooiste plekje van Nederland is."

'Door lengte een uniek stukje'

Giel Polman is directeur van Limburg Marketing en van de VVV Midden-Limburg. Hij is van origine ook geen Limburger, maar is verliefd geworden op de provincie. "Door de enorme lengte van de provincie zijn er heel veel verschillen en dat maakt dit een uniek stukje Nederland."

Hij ziet op dit moment -net als in Zeeland- ook heel veel Duitsers en Belgen naar zijn regio komen. "Het zit net als bij jullie praktisch helemaal vol in de omgeving. En ook hier vinden ze het heerlijk dat ze geen mondkapje moeten dragen, maar ze vinden het ook gek dat het hier nog niet verplicht is," aldus Polman.

De verslaggever en directeur van de VVV zien het bourgondische aspect van de provincie als een groot pluspunt. Lekker eten en drinken is belangrijk voor Limburgers en in de hele regio barst het van goede wijnen en bieren.

Tip

De belangrijkste tip van Alexander Dekkers voor Zeeuwen die naar Limburg komen blijft zijn eigen Maastricht en het naastgelegen heuvelland. "Als je je fiets pakt naar Valkenburg, dan voel ik me een toerist. Het is heel fijn om dat in je achtertuin te hebben."

Voor Giel Polman zijn er meerdere gebieden waar je als toerist zeker langs moet gaan. "Maasduinen, de Grote Peel en De Meinweg zijn de drie nationale parken in Limburg. Ze zijn niet groot, maar echt uniek om eens te bezoeken."