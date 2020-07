Schouwen-Duiveland wil goederenhub om verkeersproblemen Zierikzee tegen te gaan

Impressie van de goederenhub op Goeree-Overflakkee (foto: Coöperatie GHGO)

Het idee voor een goederenhub is afgekeken van Goeree-Overflakkee. Daar is begin dit jaar begonnen met het concept waarbij grote vrachtwagens hun goederen op één locatie brengen in een grote loods, een zogenaamde hub. Daar wordt alles gebundeld en wordt het met schoner en/of kleiner vervoer verder gebracht.

Kijken op Goeree

Dat wil het gemeentebestuur dus ook op Schouwen-Duiveland. Ze willen na de vakantie bij de hub op Goeree-Overflakkee gaan kijken. Toch is het volgens woordvoerder Rien Buth van die hub niet eenvoudig om zomaar zo'n centrum op te zetten. "De mensen die nu hun goederen bestellen krijgen die vaak gratis tot hun huisadres of bedrijf. En dat adres zal gewijzigd moeten worden in die van de hub. En daar vandaan moet het verder worden vervoerd. Daar hangen extra kosten aan. De ontvanger moet dus bereid zijn om meer te betalen en dat is een euvel punt."

Korte termijn

Fractievoorzitter Ruud van de Laar van GroenLinks op Schouwen-Duiveland is blij met het plan voor een goederenhub, al benadrukt hij dat dit een plan voor de langere termijn is en er ook op de korte termijn iets moet gebeuren. "Als het gaat om de stoepen die kapot worden gereden blijft het onze wens om te kijken naar eenvoudige maatregelen die nu genomen kunnen worden want zolang hoeft dat niet te duren."