Goese wethouders lopen stage bij bedrijven

Wethouder Joost de Goffau aan de slag met een lijmpistool geholpen door Miranda Bekenes van GBG (foto: Omroep Zeeland)

Het Grafisch Bedrijf Goes bestaat al lang, maar de huidige bedrijfspand aan de Hudsonweg op bedrijventerrein De Poel is spiksplinternieuw. Eigenaar Chris van Antwerpen laat vol trots een grote digitale printer zien die alles kan bedrukken wat je maar wenst.

In de grote productiehal valt de aanwezigheid van wethouder Joost de Goffau bijna niet op. Hij krijgt een werkinstructie van Miranda Bekenes, marketing manager bij GBG. De nieuwe wethouder wil namelijk niet alleen vragen stellen en verhalen aanhoren, nee... hij wil ook echt 'aan de bak'.

Goes heeft twee nieuwe wethouders die beiden dit jaar zijn aangetreden. Cees Pille (VVD) werd eind januari geïnstalleerd als opvolger van wethouder Loes Meeuwisse die burgemeester werd van Noord-Beveland. Joost de Goffau (CDA) volgde medio april wethouder Derk Alssema op die burgemeester werd van Gilze en Rijen (NB). De coronacrisis maakte hun werk in de eerste maanden lastig.

"Ik ben gestart in coronatijd en daardoor heb ik weinig kennis kunnen maken met organisaties en bedrijven in de gemeente Goes", zegt de wethouder. "Als je gewoon namens het college op een werkbezoek gaat dan is het vaak een wat stijve bedoeling waar je een rondleiding krijgt van de directie, and that's it. Ik vind het juist leuk om bij bedrijven achter de schermen te kijken hoe het productieproces verloopt en wat daarbij komt kijken."

Eigenaar Van Antwerpen staat er glimlachend bij. Hij vindt het een leuk initiatief van de gemeente Goes en ziet dat de wethouder het werk 'echt enthousiast' oppakt.

Grafisch Bedrijf Goes GBG, met v.l.n.r. eigenaar Chris van Antwerpen, wethouder Joost de Goffau, marketing manager Miranda Bekenes (foto: Omroep Zeeland)

De Goffau merkt dat stagelopen een wethouder ook benaderbaar maakt. Er kwam bij GBG al een medewerker klagen over de meeuwenoverlast in de stad.

Ook de nieuwe Goese wethouder Cees Pille heeft al een aantal bedrijfsstages gelopen. Hij hielp in de bediening bij Slot Oostende en was werkzaam in de Fruitshop.

Wethouder Cees Pille liep stage bij Slot Oostende (foto: Gemeente Goes)

Radioreportage over stage van de Goese wethouder Joost de Goffau