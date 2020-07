Adrienne vond haar ontsnapte dromedarissen terug op de snelweg

Adrienne Verburg uit Kortgene (foto: Adrienne Verburg)

En afgelopen week was er sprake van enige hectiek want een deel van haar dieren, waaronder dromedarissen en koeien, ging ervandoor. De veroorzaker was de schoonvader van Adrienne. Hij deed het hek open zodat de dieren konden grazen. Allemaal goed bedoeld, maar de dieren hadden andere plannen en renden naar de naastgelegen snelweg. Het zorgde voor gevaarlijke situaties want de beesten staken telkens de weg over.

"Gelukkig was er een vrachtwagenchauffeur die ons waarschuwde. Ik heb ze met een emmertje eten gelokt."