Hulst gaat coronacoaches inzetten en vraagt Antwerpen te vermijden

Hulst (foto: Paul Verstraeten, Hulst)

"Het is van belang dat bezoekers de maatregelen kennen van het land dat ze bezoeken. En zich daar ook aan houden", zegt Hulst. Dat geldt voor Belgen in Zeeland, maar ook andersom. "Geadviseerd wordt om voor een bezoek aan België steeds kennis te nemen van de maatregelen in de gemeenten die u bezoekt."

Negatief reisadvies voor Antwerpen Het kabinet geeft een negatief reisadvies af voor de provincie Antwerpen. Dat wordt later vanavond bekendgemaakt, maar het kabinet heeft de Belgische regering inmiddels ingelicht. De provincie Antwerpen maakte gisteravond bekend een avondklok in te stellen tussen 23.30 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends. Op openbare plekken, waar de anderhalve meter niet mogelijk is, gaat een mondkapjesplicht gelden. Ook deed de gouverneur een oproep om niet naar de regio te komen. Zeeuwen die een ziekenhuis bezoeken of werken in de provincie mogen nog wel naar Antwerpen. De maatregelen zijn genomen om de coronagolf in de stad tegen te gaan.

In de Gentsestraat in Hulst wordt een looprichting aangegeven waarbij mensen wordt gevraagd rechts te houden. De straat blijft voorlopig op zondagmiddag afgesloten voor verkeer, zodat voetgangers meer ruimte hebben. In het centrum verschijnen meer borden om te wijzen op het anderhalve meter afstand houden.

De ondernemers zijn nogmaals op het hart gedrukt dat de maatregelen van groot belang zijn en nageleefd moeten worden. Hulst geeft aan de drukte continue te monitoren. Als het te druk wordt, zal de gemeente mensen oproepen die gebieden te vermijden.

