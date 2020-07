Fleurige of functionele mondkapjes: 'Draag je het vaker, dan wil je dat het er leuk uitziet'

"Binnen vijf minuten heb ik zo'n mondkapje gemaakt", zegt de ontwerpster, terwijl ze achter haar naaimachine gaat zitten. Naast haar ligt een doos vol kleurige mondkapjes. "Allemaal zelf gemaakt!" Sinds iedereen een mondkapje in het openbaar vervoer op moet, heeft ze het er druk mee. "Iedereen gaat ook weer op vakantie. In Italië moet je overal zo'n kapje op, dus de bestellingen blijven binnenstromen. Dat is leuk en ik probeer ze zo veilig mogelijk te maken, maar echte beschermingskapjes zijn het natuurlijk niet."

Keuze tussen fashion of functioneel

Een panterprintje, een Zeeuws printje of een merknaam, de mondkapjes kunnen niet gek genoeg zijn. En die kapjes zijn maar wat gewild onder de Zeeuwen. Toen Zeeuwen op de straat voor de keuze stonden voor een 'fashionable mondkapje van boeregoed' of een 'functioneel mondkapje', koos bijna iedereen voor fashion. Hoe veilig zo'n mondkapje dan is, maakt de meeste mensen niet zo veel uit.

Lara Zwaan maakt mondkapjes met haar naaimachine in Biggekerke. (foto: Omroep Zeeland)

"Als ik maar één keer zo'n kapje op moet hebben, dan maakt het niet uit hoe 'ie eruitziet. Dan wil ik ook best zo'n simpel ding dragen. Maar draag je het vaker, dan wil je toch gewoon dat het er leuk uitziet', zegt een voorbijganger. "Daarnaast is het toch alleen maar schijnveiligheid, zo'n mondkapje", voegt een andere voorbijganger er aan toe.

Houd altijd afstand

Modeontwerpster Lara waarschuwt haar klanten wel altijd. "Niet-medische mondkapjes zijn niet honderd procent veilig. Dat moet je je wel beseffen. Ik zorg er voor dat ik een dubbele laag stof aanbreng, zodat het iets meer bescherming geeft, maar zo goed als de kapjes van de zorg, zullen de mijne nooit zijn natuurlijk. Houd gewoon de anderhalve meter afstand zoals het RIVM aanraadt."

Toch besloot de modeontwerpster mee te gaan in de rage van de hippe mondkapjes. "Eerst wilde ik dat eigenlijk helemaal niet, ik was er ook niet mee bezig, want ik ontwerp kleding. Totdat corona steeds meer in het nieuws kwam en het op sommige plekken verplicht werd om de kapjes te dragen. Ik kreeg zo veel vragen of ik kapjes wilde maken. Toen dacht ik: Ik kan iets heel ergs als corona opfleuren met mijn mondkapjes en dat vind ik belangrijk."