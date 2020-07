Vanuit deze plaatsen ben je straks een stuk sneller in de corona-teststraat

De teststraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen hoeven zich niet per se in Zeeland te laten testen. Bij een telefoontje naar het afsprakennummer van de GGD wordt gekeken waar je snel terecht kunt. In sommige gevallen is dat buiten je eigen gemeente of provincie.

En voor inwoners van Stavenisse, Tholen (stad), Sint-Maartensdijk, Sint-Annaland en Oud-Vossemeer scheelt een tripje naar Brabant toch weer wat tijd, oplopend tot 11 minuten reistijd. Kan je nog nét een extra kopje koffie drinken voor vertrek.

Bij welke teststraten ben je het snelst als Tholenaar?

Reistijd in minuten Roosendaal Goes Zierikzee Stavenisse 36 41 44 Tholen (stad) 21 32 37 Sint Philipsland 26 26 44 Sint-Maartensdijk 30 38 39 Sint-Annaland 32 42 34 Anna Jacobapolder 30 45 30 Oud-Vossemeer 28 38 32

Veel inwoners van Tholen zijn sneller af wanneer de locatie in Roosendaal open gaat. Inwoners van Tholen (stad) winnen de meeste tijd. Zij doen er 11 tot 16 minuten korter over naar Roosendaal. Inwoners van Sint Philipsland en Anna Jacobapolder winnen geen tijd, maar doen er ook niet langer over.

Ook op Walcheren wordt de reistijd naar de teststraat korter. Naar verwachting wordt daar begin augustus ook een teststraat geopend.