Veiligheidsregio over negatief reisadvies Antwerpen: 'Deze maatregelen gaan veel Zeeuwen raken'

Bas van den Tillaar roept Zeeuwen op om het negatief reisadvies op de volgen (foto: Omroep Zeeland)

"Deze maatregelen gaan veel Zeeuwen raken, want voor velen bestaat de grens alleen op papier", zegt Van den Tillaar. "Daarom roep ik iedereen in Zeeland en in Antwerpen op om het reisadvies op te volgen." Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is vanavond bijgesteld naar code oranje. Dat betekent dat mensen het advies krijgen alleen naar deze regio in België te reizen als dit echt noodzakelijk is.

Uitzonderingen voor grensarbeiders en doorreizen

Reizigers die toch in de provincie zijn, krijgen het dringende advies na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan. Van den Tillaar benadrukt dat er uitzonderingen gelden: "Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven."

Dit soort reisadviezen horen we over plekken ver weg in Europa en de wereld, en nu zijn onze naaste buren in Antwerpen door een opleving van het coronavirus getroffen." Bas van den Tillaar, vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland

De grens gaat niet dicht. Zeeuwen kunnen dus wel door Antwerpen reizen. "Als deze buiten het oranje gebied ligt", zegt Van den Tillaar. "Maar stop niet om te rusten of te tanken."

Forse toename aantal coronagevallen in Antwerpen

Het kabinet heeft dit besluit genomen omdat het aantal besmettingen in Antwerpen de afgelopen periode fors is gestegen. Er is een avondklok ingesteld in de hele provincie tussen 23.30 en 06.00 uur. Van den Tillaar: "Dit soort reisadviezen horen we over plekken ver weg in Europa en de wereld, en nu zijn onze naaste buren in Antwerpen door een opleving van het coronavirus getroffen."

De komende dagen volgt er aanvullende informatie vanuit het Rijk.

Lees ook: