Belgische club zegt oefenwedstrijd met Hoek af

Hoek op het trainingsveld (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De oefenwedstrijd zou de eerste van Hoek zijn in voorbereiding van het nieuwe seizoen. De club stond daarbij al voor een ander dilemma: met of zonder supporters voetballen. "Afgelopen weekend is tijdens een oefenpotje van een lager elftal gebleken dat supporters het lastig vinden om zich op ons sportpark aan de maatregelen te houden", zei Hoek-voorzitter Art van der Staal daar eerder deze week over.

Nu is het de vraag of de oefenwedstrijd überhaupt door kan gaan. Van der Staal: "Wellicht dat we nog tegenstanders vinden, maar dat zal lastig worden."

Over vijf weken de eerste officiële wedstrijd

Nu ging het nog om een oefenwedstrijd, maar over vijf weken speelt Hoek de eerste officiële wedstrijd van het seizoen in het KNVB-bekertoernooi tegen OFC. Van der Staal: "Dan willen we op een goed georganiseerde manier supporters toelaten. Zodat het voor iedereen veilig is en dat wij niet continu hoeven te handhaven. Dat is iets waar we naar toe zullen moeten groeien de komende weken."