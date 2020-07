Blikkoningin Annemarie houdt de deuren van haar museum dicht

Annemarie (80) houdt de deuren van haar geliefde blikmuseum dicht vanwege corona (foto: Omroep Zeeland)

In het museum -volgens Heiligers een van de kleinste van Nederland- waar zo'n vierduizend blikken staan, is het moeilijk voor bezoekers om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dus besloot Heiligers dat haar museum voorlopig dicht blijft. "Ik ben bovendien zelf ziek geweest en heb twee weken in het ziekenhuis gelegen, dus zie ik het niet zitten."

Daarnaast staat er een verbouwing op de planning. Een deel van het museum moet wijken voor een slaapkamer op de begane grond. En dus moet Heiligers afscheid nemen van een deel van haar collectie. "Ik vind het verschrikkelijk, ik vind het heel erg."

Blikmuseum de Blikvanger is gesloten vanwege het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Ze heeft namelijk veel goede herinneringen bij de blikken. "Elk blik heeft een eigen verhaal. Van de meesten weet ik nog precies van wie ik 'm kreeg of waar ik 'm kocht."

Haar kinderen en kleinkinderen mogen allemaal een blik uitzoeken. Het andere deel verkoopt ze. Toch is er aantal blikken waar ze geen afscheid van kan nemen. "Ik heb een blik uit 1840, die doe ik niet zomaar weg. Hele kleine blikjes vind ik ook leuk. Die kan ik nog prima bewaren en in letterbakken zetten."

Annemarie heeft zo'n vierduizend blikken in haar kleine museum staan (foto: Omroep Zeeland)

Ook hoopt ze een deel van haar museum te houden: een blikmuseum in afgeslankte vorm. Als corona de wereld uit is en de gezondheid laat het toe, wil ze het museum toch weer openen. "Als het kan wil ik op een kleinschalige manier verdergaan. Maar dat is leven op hoop, want ik weet niet of het lukt. Ik zie namelijk corona nog niet zo makkelijk weggaan."