Nest van Aziatische hoornaar in Zeeuws-Vlaanderen weggehaald

Een gevangen Aziatische hoornaar (foto: Wouter Borre)

Het aangetroffen nest was nog in aanbouw, meldt de provincie Zeeland. Waar in Zeeuws-Vlaanderen het nest zich bevond heeft de provincie niet bekend gemaakt. De verwachting is dat alle dieren uit het nest zijn doodgegaan. Dat wordt de komende tijd door de eigenaar van de woning in de gaten gehouden.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort en eet honingbijen, hommels, vliegen, vlinders en rupsen. Op grond van Europese wetgeving wordt de grote wesp bestreden omdat hij een grote bedreiging vormt voor de bestuivers.

Het beestje werd in april ook al gespot in Terneuzen. De NVWA moet in actie komen als er een Aziatische hoornaar is gezien. Mensen die denken dat ze de grote wesp zien, worden opgeroepen dat zo snel mogelijk te melden op de website waarneming.nl.