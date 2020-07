Jan Paul van Hecke: 'Ik wil zeker in de Eredivisie spelen, maar dan moet het wel kloppen'

Van Hecke scoorde vanaf de stip het enige doelpunt in het oefenduel tegen Sparta Nijkerk. "We moeten hier eigenlijk met 3-0 of 4-0 winnen", stelt Van Hecke na afloop. Het was de tweede oefenwedstrijd van de Bredanaars in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Of Van Hecke de hele voorbereiding meedraait, is nog maar de vraag. "De kans dat ik de voorbereiding bij NAC doe, is er zeker. Zolang ik er ben doe ik mijn stinkende best."

'Niet aan de orde'

Begin juni werd er al een akkoord gemeld tussen AS Monaco en NAC Breda over een transfer van de centrale verdediger. Toch blijft Van Hecke die berichten ontkennen. "Voor mij was dat helemaal niet aan de gang. Er wordt veel gezegd en gedaan, maar niet alles daarvan is waar. Dus een overstap naar Monaco is nu nog zeker niet aan de orde", vertelt Van Hecke.

Eerder sprak Van Hecke zijn voorkeur uit voor de Eredivisie. Die voorkeur is er nog steeds, maar dan moet het voor hem wel kloppen. "Als er een mooie aanbieding langskomt zal ik het zeker niet laten, maar nog langer bij NAC spelen is zeker geen straf. Of er al interessante aanbiedingen zijn geweest? Daar kan ik nog niet te veel over prijs geven", zegt Van Hecke