Goedemorgen! Oproep VRZ en handgemaakte mondkapjes

Negatief reisadvies

De provincie Antwerpen kun je beter mijden, het kabinet geeft een negatief reisadvies voor deze regio. En dat gaat veel Zeeuwen raken, zegt vice-voorzitter Bas van den Tillaar van de Veiligheidsregio Zeeland.

In Antwerpen is een opleving van het aantal besmettingen. Boodschappen doen, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden kunnen voorlopig niet. De Veiligheidsregio Zeeland doet een dringende oproep: reis alleen naar Antwerpen als dit noodzakelijk is.

Burgemeesters naar Utrecht

Het Veiligheidsberaad, de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, wisselen vandaag in Utrecht ideeën uit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het overleg zou eigenlijk pas over een paar weken plaatsvinden maar door het stijgende aantal besmettingen, de drukte en de discussie over de mondkapjes is er genoeg reden om bij elkaar te komen.

Lara Zwaan maakt mondkapjes met haar naaimachine in Biggekerke. (foto: Omroep Zeeland)

Wel of geen verplichting om een mondkapje te dragen? Sinds een week staat dit onderwerp nog hoger op de agenda in het maatschappelijke debat. Vermoedelijk wordt vandaag bekend gemaakt dat er géén landelijke plicht komt om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte. De NOS zegt dit gehoord te hebben van Haagse bronnen. Het wordt wel mogelijk voor burgemeesters om lokaal een mondkapjesplicht in te voeren.

Onwennig mondkapje

Voor veel Zeeuwen is het nog onwennig, het dragen van een mondkapje. Mode-ontwerpster Lara Zwaan uit Biggekerke maakt mondkapjes met een printje, om er een beetje een fashion-tintje aan te geven.

Uniek in de wereld

Zeeland moet in 2023 een groot UNESCO-park worden. Het provinciebestuur wil dat Zeeland die status krijgt, want het gebied is uniek in de wereld, is de gedachte. Volgend jaar oktober, dingt onze provincie mee naar de felbegeerde UNESCO-status. Het zou een impuls kunnen betekenen voor het toerisme en de Zeeuwse economie.

Sterren die vallen

Heb je een wens, dit is je kans! Want komende nacht zou je iets kunnen opvangen van vallende sterren. Deze vallende sterren zijn een combinatie van meteoren van de zwermen Aquariden en Cassiopeïden en sporadische meteoren. Naar verwachting komen er zo'n tientallen per uur langs. Dus er valt genoeg te wensen!

Soms is de zon even achter de wolken in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer

Het is een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Er staat niet gek veel wind en het wordt een graad of 21. Na vandaag schiet de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 24 graden, vrijdag 27 tot 30 graden.