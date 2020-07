Al na de zomer moet Zeeland klaar zijn om één groot UNESCO-park te worden

Gedeputeerde van de Provincie Zeeland Anita Pijpelink is enthousiast. Zij heeft onder andere natuur, cultuur en monumenten in haar portefeuille en het Geopark Schelde Delta biedt volgens haar een uitgelezen kans: "Het geeft de mogelijkheid om internationaal te laten zien in wat voor ongelofelijk uniek gebied wij wonen en leven, gevormd door de Schelde en de delta."

Bolle akkers, veenwinning en forten

Ook de site van het project is lyrisch over het toekomstige geopark en heeft het over "de vele karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestigingen, linies... Elke plek vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. In het toekomstige Geopark Schelde Delta maken we samen dit verhaal zichtbaar."

Geopark komt snel dichterbij

De tijd dringt, want hoewel UNESCO pas in 2023 beslist of het Geopark Schelde Delta doorgaat, moeten Zeeland en de drie andere deelnemende provincies - Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen - al in oktober van dit jaar klaar zijn met de voorbereidingen. Alleen dan kan het gebied in oktober 2021 meedingen naar het felbegeerde keurmerk UNESCO-geopark.

Het Geopark Schelde Delta (foto: Omroep Zeeland)

Maar Eelco van Hoecke, Zeeuws Statenlid van Forum voor Democratie, vindt zo'n geopark maar een 'eng idee': "Ik heb er al eerder vragen over gesteld, want bij mij gingen alle alarmbellen rinkelen."

Van Hoecke denkt dat de samenwerking met drie andere provincies, waarvan twee Belgische, niet van de grond komt. "We hebben gezien hoe die grensoverschrijdende samenwerking tijdens de coronacrisis verliep... Niet dus."

Eelco van Hoecke, Statenlid Forum voor Democratie (foto: Omroep Zeeland)

Ook vreest het FvD-Statenlid dat de Provincie Zeeland straks wordt overruled door UNESCO: "In documenten die ik las op internet staat dat er een bestuur moet worden geïnstalleerd bestaande uit twaalf personen. Beslissingen van dat bestuur kunnen niet meer worden aangevochten."

Uit stukken van UNESCO waarin criteria voor de Global Geoparks worden benoemd wordt inderdaad gesproken over een 'solide organisatiestructuur die het Geopark-concept toepast'. Ook komen de woorden 'duurzame ontwikkeling' meerdere keren voor in dit beleidsstuk. Dat valt moeilijk te rijmen met een eventuele tweede kerncentrale in Zeeland die sommige partijen graag zouden verwezenlijken.

Natuurgebied bij Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Van Hoecke krijgt bijval van François Babijn, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland: "Ik ben bang dat het beperkingen op gaat leveren in de toekomst. Het is bovendien grensoverschrijdend, dus is het de vraag of je straks nog wel baas bent in eigen gebied."

Plan is al goedgekeurd

Babijn wijst er fijntjes op dat het provinciebestuur wel het mandaat heeft om de voorbereidingen voor het Geopark uit te voeren, omdat Provinciale Staten het plan in meerderheid hebben goedgekeurd. "Wij van de Partij voor Zeeland niet, want wij hebben tegen de begroting van 2020 gestemd."

'Geopark is ideaal project'

Gerwi Temmink, fractievoorzitter van oppositiepartij GroenLinks, is voor het Geopark Schelde Delta: "Het is een mooi project dat Zeeland op de kaart zet. Het geeft je de kans om samen met de buren iets te doen. Als dat ook nog kan in samenhang met UNESCO, dan is dat ideaal." De samenwerking met de drie andere provincies noemt Temmink 'een uitdaging'. Ook Anita Pijpelink geeft toe dat die samenwerking 'ingewikkeld' kan worden, maar vindt het tegelijkertijd mooi om grensoverschrijdend te werken. "Dat gebied houdt zich ook niet aan door mensen gemaakte grenzen."

Aan de status van Geopark is geen geld verbonden van UNESCO. Wel hoopt de provincie dat het keurmerk het makkelijker maakt om elders subsidies te krijgen. Tot nog toe is er één ander Geopark in Nederland: Geopark de Hondsrug in Drenthe. België heeft Geopark Famenne-Ardennen.

Oosterscheldekering (foto: Ria Overbeeke)

