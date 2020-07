Jaap Bos werkt tijdens corona in azc: 'Het heeft een behoorlijke impact op bewoners en medewerkers'

Jaap Bos ter bescherming achter plexiglas in het azc in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Er wonen ongeveer 300 bewoners met 45 verschillende nationaliteiten op het centrum die allen de aandacht krijgen op uiteenlopende onderwerpen. Jaap probeert naast zijn inburgeringstrainingen, de statushouders ook te activeren door sport en spel. Dit doet hij in samenwerking met het CIOS.

Hoe veranderden de werkzaamheden toen corona uitbrak?

Corona heeft een behoorlijke impact gehad op medewerkers en bewoners. Allereerst werden alle activiteiten, trainingen, taallessen en bijeenkomsten geschrapt.

Stagiaires, vrijwilligers en bezoekers waren niet meer welkom. Veel processen kwamen stil te liggen, ook de in- en uitstroom van bewoners. De meldplicht werd tijdelijk opgeheven. Kamercontroles werden uitgesteld. We spraken destijds de bewoners vanachter plexiglas raampje voor de infobalie.

En de personeelsbezetting, veranderde die ook?

De bezetting van het personeel gedurende de dag-, en avonddienst werd teruggebracht naar drie personen maximaal. Dit drietal was veelal hetzelfde drietal om onderlinge besmetting tegen te gaan. Het aantal dagen per week en uren per dag werd naar beneden geschroefd. Ik was veel meer thuis dan bij een normale werkweek. Bij verkoudheidsklachten moest je thuis blijven.

Azc Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Hoe reageerden de inwoners van het azc op corona?

Sommige bewoners droegen al een mondkapje of handschoenen voordat de maatregelen in Nederland ingingen. In bijvoorbeeld Iran was het virus wijdverspreid voordat de eerste besmettingen in Nederland waren geconstateerd. Daardoor waren de zorgen bij de Iraanse bewoners al groot, terwijl we er in Nederland nog niet echt mee bezig waren. Maar, de impact is per bewoner verschillend. De een neemt het zeer serieus, de ander maakt zich minder zorgen.

In hoeverre hebben de bewoners last gehad van de maatregelen?

Bewoners zijn geïnformeerd in allerlei talen om zich te houden aan de richtlijnen. Maar, vooral het hamstergedrag was moeilijk om mee om te gaan. Babyvoeding was een heikel punt. Dit was in de omgeving compleet uitverkocht. Via andere wegen hebben we babyvoeding moeten inkopen om de baby's te voorzien van goedgevulde fles.

Toen we verplicht werden om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, werd daar erg leuk op ingespeeld en werd het voorstel gedaan door een aantal bewoners om alvast mondkapjes te maken. Maar verder was het rustig op het centrum. Bewoners bleven vooral in hun kamer.

Wat nou als een bewoner klachten heeft?

Voor bewoners die klachten hadden die konden duiden op het coronavirus was een appartement op locatie gereserveerd. Hier kan men in quarantaine totdat de klachten afnamen of totdat men getest was. Dat appartement hebben we twee keer moeten gebruiken. De bewoners zijn gelukkig in beide gevallen negatief getest. Hierbij hadden we een nauwe samenwerking met de GGD Zeeland.

Hoe ging u zelf om met de maatregelen en de veranderingen?

Als medewerker kom je soms in een situatie dat je toch de anderhalve meter niet altijd kan waarborgen. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van eerste hulp of ingrijpen bij incidenten.

De veranderingen met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus die hier zijn doorgevoerd, zijn begrijpelijk. Het handhaven van de anderhalve meter is nog steeds moeilijk. De bewoners wonen dicht op elkaar. Bewoners delen met zijn drieën één kamer van ongeveer vier bij vier meter en maken gebruik van gemeenschappelijke keukens.

Ik kijk terug op corona als een periode waarbij de afstand tot de AZC-bewoner groter was" Jaap Bos, mederwerker AZC Middelburg

Ondertussen zijn de maatregelen versoepeld, hoe ging dat in het azc?

Vanwege de versoepelingen kan een groot gedeelte van de werkprocessen opgestart worden. Ik ben verleden week weer begonnen met zaalvoetbal en bied weer trainingen aan voor inburgering. Wel moeten we natuurlijk rekening houden met de anderhalve meter en dat niemand klachten heeft.

De in- en uitstroom van bewoners is weer opgestart, dus we zien veel bewoners vertrekken en verwelkomen weer nieuwe bewoners. Men kan ook buiten het centrum weer deelnemen aan diverse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan taalles, vrijwilligerswerk en sport. Vanachter plexiglasschermpjes worden gesprekken gevoerd met een tolkentelefoon.

In hoeverre bent u blij dat er nu versoepelingen zijn en maakt dat uw werk ook makkelijker?

Het maakt mijn werk niet makkelijker, maar veelzijdiger. Voor de versoepelingen was het werk een stuk saaier en misschien ook makkelijker. Er waren minder mogelijkheden. Nu zijn collega's en ik druk om de reguliere processen weer op te starten. Er ligt wat 'inhaalwerk' op de plank.

Ik ben blij dat ik weer kan sporten met bewoners. Sport verbindt en ik gebruik het als middel om ervoor te zorgen dat bewoners elkaar beter leren kennen. Het is een uitlaatklep en een moment waarbij men een succeservaring kan opdoen door bijvoorbeeld een goal te scoren. Ik kijk terug op corona als een periode waarbij de afstand tot de bewoner groter was. Al met al was het een spannende tijd en dat is het nog steeds. Corona is nog geen verleden tijd.