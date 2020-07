Zomers weer op komst: vrijdag tropisch warm

Stranddag in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Vandaag wordt het al een prachtige dag om eropuit te gaan, verwacht weerman Jules Geirnaerdt. "Het blijft droog, er is veel zon en er zijn wat stapelwolken." Het is nog wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar, zegt de weerman: het wordt maximaal 20 tot 21 graden. Geirnaerdt waarschuwt wel om goed in te smeren, want de zon is fel.

Morgen zal het al wat aangenamer zijn om op het strand te liggen: het wordt 23 tot 26 graden. Wil je gaan barbecueën of naar het strand, dan is het het handigst om dat vrijdag te plannen. Dan wordt het 27 graden aan zee en verder landinwaarts 31 graden.

Daarna is het voor even gedaan met het warme en zomerse weer. Zaterdagnacht- en ochtend zijn er buien en is er een kleine kans op onweer. Geirnaerdt noemt zaterdag een overgangsdag. Zondag wordt het met een graad of 20 weer wat koeler.