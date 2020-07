Middelburg is te druk: ambtenaren de straat op om afstand te houden

Markt van Middelburg vorige maand (foto: Piet Grim)

De gemeente is tot de conclusie gekomen dat het afgelopen tijd zo druk was dat er moeilijk anderhalve meter afstand gehouden kon worden. "We merken de laatste tijd dat het wel steeds drukker wordt en dat we meer moeten doen dan monitoren en de maatregelen die we al namen", meldt de gemeente.

Ambtenaren de straat op

Medewerkers van de gemeente gaan daarom de komende tijd samen met een boa de straat op. Zij gaan bijvoorbeeld in gesprek met ondernemers om te vragen water beter kan om het publiek in goede banen te leiden. De ambtenaren spreken ook mensen aan die in overtreding zijn, bijvoorbeeld door te fietsen in het centrum. De ambtenaren delen flyers uit om bezoekers op de coronamaatregelen te wijzen.

Om de boodschap nog duidelijker over te laten komen aan het winkelend publiek, is er op donderdag een stadsomroeper in het winkelgebied. Hij vraagt mensen voldoende afstand te houden, rechts te lopen in de winkelstraten en naar andere locaties te gaan als het op een bepaalde plek te druk wordt. Ook kijkt hij of er niet te grote groepen winkels binnen gaan.

Locoburgemeester Carla Doorn bijt vanmiddag om 14.00 het spits af. Zij loopt samen met een boa en andere medewerkers van de gemeente het eerste rondje.