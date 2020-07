Daisy beschrijft hoe het is om de wind te volgen

Daisy Wijffels zeilde samen met haar vader de wereld over (foto: Daisy Wijffels)

In 2015 lieten vader en dochter alles achter zich om samen een jaar lang te zeilen. De zeiltocht bracht hen naar de Atlantische Oceaan richting de Carïben en weer terug. Het avontuur begon nadat Paul Wijffels zijn slagerij verkocht.

Van tevoren hadden Paul en Daisy geen idee waar de reis naartoe ging. "Dat wisten we gewoon niet. Gewoon waar de wind ons zou brengen. Zo gaat dat met zeilen en juist die manier van reizen vinden wij prachtig", zegt Daisy.

Back to basic

Daisy zegt dat ze op die manier juist op plekken is gekomen waar ze anders nooit was gekomen. "Je komt op plekken waar nog niemand van gehoord heeft. En back to basic." Het hoogtepunt van de reis was volgens Daisy de Atlantische oversteek: "21 dagen op zee, afgezonderd van de bewoonde wereld, totale rust en ontspanning, maar ook dwarsgolven en frustraties."

Dat beaamt vader Paul. "Het totale niks, de totale rust. Alles glijdt van je af. Je gaat geen dagen meer tellen en een week bestaat niet meer. Het enige wat je ziet is dat het avond wordt en dat het weer ochtend is." Terwijl vader en dochter het avontuur beleefden, bleven moeder, broer en zusje thuis in Middelburg.

Oorlog op de oceaan

Toch is Daisy ook bang geweest onderweg. "Ik heb echt wel wat momenten gehad dat ik dacht: hoe ga ik ooit in slaap vallen. Ik heb weleens de angst gehad dat de kiel eraf zou vallen, dat heb ik weleens in films gezien. Als je midden op een oceaan bent en de maan is er niet, het is pikkedonker en je hoort alles kraken wat maar kan kraken en af en toe donderslagen tegen de romp, omdat de golven er met een kracht op af komen. Dan lijkt het weleens oorlog."

De reis van Sint Maarten naar de Azoren was heftig, vertelt Daisy. "We hebben een onweersstorm gehad, m'n vader stond boven in zijn zeilpak omdat de stuurautomaat het begaf. Uren aan een stuk moest hij zelf sturen. Ik mocht niet naar buiten, omdat de golven een meter of vijf hoog waren. Ik gaf eten door het luikje en moest me vooral rustig houden."

Paul was daarentegen niet bang. "Ik heb over de hele reis geen angst gehad. Angst op het water ken ik niet."

Daisy beschreef de avonturen die ze met haar vader beleefde in een blog. Die verhalen heeft ze nu gebundeld in het boek Sailing With Ganesha. Ze schrijft daarin over spanning, ontmoetingen, eilanden, stormen, metershoge golfen, afzondering, zeeziekte. "Maar het zijn vooral mooie en onvergetelijke momenten."