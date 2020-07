Afbreken hoogste plek van Zeeland gestart

Vanaf boven wordt steeds een stuk van de schoorsteen geknipt (foto: Omroep Zeeland)

Via een kraan die naast de schoorsteen staat, wordt vanaf boven steeds wat beton weggeknipt. Verwacht wordt dat de schoorsteen over een maand honderd meter korter moet zijn. Het weghalen van de overgebleven 75 meter gaat sneller.

Dat betekent dat de schoorsteen over een week of drie niet meer de hoogste plek van Zeeland is. Dat is dan de 137 meter hoge televisietoren in Goes.

Niet opblazen vanwege kerncentrale

De kolencentrale staat naast de kerncentrale en was ook in het beheer van EPZ. Vanwege die locatie was het te gevaarlijk om de constructie op te blazen.

Sinds 24 november 2015 is de kolencentrale definitief gesloten. Dat is het gevolg van afspraken die in het Energieakkoord van 2013 staan. Daarin staat onder andere dat de vijf oudste kolencentrales in Nederland uit de jaren '70 en '80 gesloopt moesten worden. Eén daarvan is de kolencentrale van EPZ: in 1987 werd de olie en gas gestookte elektriciteitscentrale omgebouwd naar een kolencentrale.