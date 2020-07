Record-weinig Zeeuwse doden door hartinfarct

Defibrillator wordt vaak gebruikt bij een hartinfarct (foto: Omroep Zeeland)

Deze statistiek gaat niet verder dan 2019, dus de corona-pandemie heeft nog geen invloed op de cijfers.

Vrouwen

In Zeeland is de daling onder mannen sneller gegaan dan onder vrouwen. Anders dan in de rest van Nederland (waar de mannen wat dit betreft in de meerderheid zijn) overleden in 2019 voor het eerst meer vrouwen dan mannen in Zeeland aan een hartaanval. Ga met de muis over de staven voor de cijfers per jaar.

Volgens een Australisch onderzoek onder 3.000 hartpatiënten hebben vrouwen weliswaar minder kans op een hartinfarct, maar áls ze er een krijgen is hun kans op overlijden in het ziekenhuis veel groter dan die van mannen. Verondersteld wordt dat mannen een grondiger onderzoek krijgen, omdat ze bij hartproblemen heftiger klachten hebben, die beter zichtbaar zijn op een cardiogram. Mannen gaan ook eerder naar de dokter. Zoiets bleek ook al uit Nederlandse studies.

Leeftijdsgroepen

De daling in het aantal overlijdens door een hartaanval doet zich voor in alle leeftijdsgroepen. Ga met de muis over de staven voor de cijfers per jaar.

De afname van sterfte door hartaanvallen onder mensen die ouder zijn dan zeventig jaar, duidt niet in alle gevallen op een gezonder leven of een betere behandeling van de hartkwaal. Want je praat over de hoogste leeftijdsgroep, dus die waarin mensen sowieso overlijden. Als deze mensen dood gaan aan een andere kwaal dan een hartkwaal, kun je dat niet als een 'verbetering' beschouwen.