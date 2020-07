Extra ambulance beschikbaar voor Zeeuws-Vlaamse kust

Recreatie-ondernemers iMaaike Basting van Camping Zonneweelde in Nieuwvliet is blij met de ambulances (foto: Zorgsaam)

Het is druk op campings en in de vakantieparken met toeristen, ondanks het coronavirus. Daardoor is de vraag naar medische hulp groter. Om dit op te vangen heeft Zorgsaam een ambulance die was gestationeerd in Terneuzen naar Oostburg verplaatst. Hulpverleners kunnen hierdoor aan de kust nog sneller ter plaatse zijn.

Drie posten

Zorgsaam heeft drie ambulanceposten in Zeeuws-Vlaanderen: in Terneuzen, Hulst en Oostburg. In Oostburg staat altijd een ambulance paraat, maar dat wordt komende maanden aangevuld. De extra hulpverleners zijn 's avonds en in de weekenden overdag inzetbaar.

Recreatie-ondernemers in het gebied zijn volgens ZorgSaam blij met de versterking van de post in Oostburg.