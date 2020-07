Vier verdachten drugslab Sluis langer vast

De politie gaf deze foto vrij na de inval. (foto: Politie)

Eind juni werd in Sluis een laboratorium ontdekt waar vermoedelijk crystal meth werd geproduceerd. De politie deed al een jaar onderzoek en kwam het lab op het spoor nadat er een tip bij de recherche in Oost-Nederland binnenkwam. De verdachten werden aangehouden op verdenking van productie van synthetische drugs. Het laboratorium was niet meer actief toen de politie de inval deed.

Verdachten komen uit het oosten van Nederland

Alle verdachten komen uit het oosten van het land: twee mannen uit Beneden-Leeuwen van 22 en 49 jaar, een man van 31 en een vrouw van 23 uit Arnhem en een man van 38 uit Bathmen. Na de vondst van het drugslab zijn op verschillende plaatsen in Gelderland doorzoekingen gedaan. Woningen in Arnhem, Eck en Wiel, Bathmen en Beneden-Leeuwen zijn doorzocht. Dat gebeurde ook bij een bedrijfspand in Tiel.

Bij doorzoekingen zijn verschillende spullen in beslag genomen, zoals voertuigen en administratie. Het pand in Sluis is leeggeruimd.

Crystal meth is andere naam voor methamfetamine. Dat is een stimulerend middel waar de gebruiker energiek en opgewekt van wordt. Bij gebruik gaan de hartslag en bloeddruk omhoog en de ademhaling wordt sneller. Methamfetamine kan op allerlei manieren gebruikt worden. De risico's zijn groot omdat het verslavend is en regelmatig gebruik van crystal meth kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

