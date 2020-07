Watersnoodmuseum krijgt geld 4 ton om coronscrisis door te komen

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wordt geholpen om de coronacrisis door te komen (foto: Omroep Zeeland)

Het Watersnoodmuseum krijgt 216.809 euro via de 'Compensatieregeling Coronacrisis Musea'. Dat bedrag wordt verdubbeld door de provincie Zeeland.

Directeur Siemco Louwerse: "We hebben een enorme omzetderving geleden. We waren tien weken dicht en heel veel groepen hebben geannuleerd. Dat is een harde klap." De compensatie geeft lucht. "We vinden het een opsteker." Nu weten vooral gezinnen het museum te vinden, maar vanaf september is men van plan om weer groepen toe te laten.

Steunpakket

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt het geld beschikbaar om musea te helpen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk te waarborgen. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is een van de 28 regionale musea op de lijst en het enige Zeeuwse museum dat in aanmerking komt.