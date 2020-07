Zeeuwen blijven welkom in ziekenhuis Antwerpen: 'Maken zorgvuldige afweging bij doorsturen'

Door de codeverandering zou het volgens arts Sjors van Lieshout zo kunnen zijn dat er minder mensen naar Antwerpen worden gestuurd. "We maken een zorgvuldige afweging bij het doorsturen van mensen. We sturen ze alleen door als het nodig is. De afweging is of je daar de juiste behandeling kunt krijgen versus het risico op het krijgen van Covid-19."

Bezoekers van Adrz hebben gemengde gevoelens over het doorverwijzen naar het ziekenhuis in Antwerpen:

Vanuit de ziekenhuizen van ZorgSaam worden slechts incidenteel mensen doorverwezen naar het ziekenhuis in Antwerpen. Zij hebben vooral een band met de ziekenhuizen in Brugge en Gent. Een woordvoerder laat weten dat de nieuwe maatregelen niet zorgen voor aanpassingen in hun doorverwijzingsbeleid.

Veel Zeeuwen hebben een zorgverzekering bij CZ. Als mensen niet naar Antwerpen durven, zijn zij dat ook niet verplicht. Via de zorgbemiddelingsafdeling kan een behandeling bij een ander ziekenhuis geregeld worden.

Lees ook: