Eerste Zeezwemtocht 2020 is een feit: 'Het is heerlijk om weer eens vol gas te kunnen gaan'

Overzicht van de finish in Zoutelande. (foto: Omroep Zeeland)

De zwemtocht had een andere opzet dan anders, vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus. De tocht stond onder toezicht van gemeentelijke ambtenaren en er werd niet gekozen voor een wedstrijd, maar voor een prestatietocht. Er was geen tijdwaarneming, geen klassement en geen prijzen voor de snelste zwemmers.

Geen wedstrijd

Verder waren er geen speciale maatregelen. Zo hoefden de deelnemers geen 1,5 meter uit elkaar te zwemmen of handen te wassen voor en na het zwemmen. "We hebben er lang over nagedacht", zegt Jan-Willem Siewe, voorzitter van de organisatie. "Een wedstrijd met gedrang in het water en bij de paalhoofden voor het beste plekje zagen we niet zitten, dus hebben we er een prestatietocht van gemaakt."

Lekker vol gas gaan

De 17-jarige Mitch Kolkman uit Haarlem kwam als eerste uit het water, in een zelf geklokte tijd van 36 minuten en 18 seconden. "We zijn met een paar man uit Noord-Holland hier naar toe gekomen en hebben er toch maar een wedstrijdje van gemaakt", zegt hij. "Er zijn nu zo weinig wedstrijden dus het is heerlijk om weer eens vol gas te kunnen gaan."

Het is de bedoeling dat er dit jaar nog meer zwemtochten komen. Woensdag 5 augustus van Dishoek naar Zoutelande, 12 augustus van Domburg naar Oostkapelle en 19 augustus van Vlissingen naar Zoutelande.

Reportage zeezwemtocht Westkapelle - Zoutelande.