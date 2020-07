Goedemorgen! Geen Belgendag en zwemtocht

Niet-noodzakelijke reizen door de provincie Antwerpen zijn vanaf vanavond niet meer toegestaan tussen 23:30 tot 6:00 uur. (foto: ANP)

De maatregelen om corona tegen te gaan volgen elkaar in sneltreinvaart op. Alle aandacht is nu vooral gericht op de provincie Antwerpen. Niet-noodzakelijke reizen door de provincie Antwerpen zijn niet meer toegestaan tussen 23:30 tot 6:00 uur. Mensen mogen tijdens deze avondklok-uren alleen voor het werk, voor noodzakelijke reizen of onderweg naar hun vakantieadres door dit gebied rijden. Anderen, zoals bijvoorbeeld toeristen, wordt geadviseerd de provincie te mijden tijdens die uren.

Geen Belgendag

Hulst opent altijd de deuren wagenwijd voor de Belgen. Door corona is dat anders: De Belgendag gaat dit jaar niet door. "Hulst vindt het wenselijk haar meest Vlaamse stad tijdelijk uit de etalage te halen. Alle promotieactiviteiten zijn opgeschort", schrijft de gemeente. De Belgendag valt op 15 augustus en dan is het in België de feestdag 'Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart'.

Stadsomroeper

Burgers, boeren en buitenlui! Wie vandaag in Middelburg rondloopt zal ongetwijfeld de stadsomroeper tegenkomen. De opdracht van omroeper Rinie Vaane is anders dan hij voorheen. Hij roept het publiek op om de 1,5 meter afstand te houden, rechts aan te houden en om drukte te vermijden.

Goed nieuws voor het Watersnoodmuseum bij Ouwerkerk. Het museum krijgt geld om de misgelopen inkomsten te compenseren. Directeur Siemco Louwerse: "We hebben een enorme omzetderving geleden. We waren tien weken dicht en heel veel groepen hebben geannuleerd. Dat is een harde klap." De compensatie geeft lucht.

Voor de eerste keer dit jaar is weer een lange-afstandzwemtocht gehouden op Walcheren. Bijna 250 deelnemers zwommen gisteravond van Westkapelle naar Zoutelande. De zwemtocht had een andere opzet dan anders, vanwege de maatregelen in verband met het corona-virus. De tocht stond onder toezicht van gemeentelijke ambtenaren en er werd niet gekozen voor een wedstrijd, maar voor een prestatietocht. Er was geen tijdwaarneming, geen klassement en geen prijzen voor de snelste zwemmers.

Drugslab

Misschien kun je je het nog herinneren: Eind juni werd in Sluis een laboratorium ontdekt waar vermoedelijk crystal meth werd geproduceerd. Dat crystal meth is zeer schadelijk en verslavend. De politie deed al een jaar onderzoek en kwam het lab op het spoor nadat er een tip bij de recherche in Oost-Nederland binnenkwam. Er zijn vier verdachten en die blijven in voorarrest zitten heeft de rechtbank in Arnhem besloten.

Het weer

Het is overwegend zonnig, met een beetje hoge bewolking en later vanochtend en vanmiddag kleine stapelwolken. Er is een zwakke tot matige oostenwind, het wordt vanmiddag 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder en daalt het tot ongeveer 15 graden. Morgen is het warmer met maxima van 30 tot 33 graden. Bij de waterkant wordt het minder warm, want er staat morgen een matige zuidoostenwind. Zaterdag draait de wind naar het westen. Dan koelt het wat af, met vooral in de nacht en ochtend kans op enkele regen- en onweersbuien.