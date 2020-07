Oprichter coronalijn: 'Meer nazorg nodig voor ex-patiënten'

Meulmeester was zelf zes weken ziek door een besmetting met het coronavirus. De tachtiger moest gescheiden leven van zijn vrouw, in hun eigen huis. Lichamelijk is hij alweer bijna de oude, maar geestelijk nog niet. Hij heeft nog altijd last van de gevolgen van het ziek zijn.

"Ik merk aan de telefoontjes van lotgenoten, dat er nauwelijks nazorg is voor de mensen die thuis ziek zijn geweest door het coronavirus", zegt Meulmeester. "Lichamelijk knappen ze vaak goed op, maar geestelijk is er nog heel wat te verwerken. Dat moet beter in het vervolg, zeker als er weer nieuwe besmettingen zouden komen."

Weinig antwoorden

Meulmeester richtte in Tholen de coronahulplijn voor 70-plussers op omdat hij merkte dat er veel onzekerheid is onder patiënten, huisgenoten en mantelzorgers. "Er zijn veel vragen en maar weinig antwoorden", zegt Meulmeester. "Zijn de ex-patiënten nu immuun, kunnen ze een mogelijk nieuwe besmetting nog aan en wat te doen met sociale contacten? Veel kwetsbare ouderen houden die nu nog af."

Ik voel me soms een soort outcast." Nick Meulmeester, ex-coronapatiënt

Meulmeester denkt, samen met de vrijwilligers van de coronahulplijn, na over een ontmoetingsplek voor ex-patiënten, mantelzorgers en huisgenoten. "Een soort van coronacafé, waar we samen kunnen komen", zegt hij. "Want er is nog heel wat te delen met elkaar. En misschien kunnen we samen er voor zorgen dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gevolgen van het ziek zijn."

Drie stappen achteruit

Zelf heeft Meulmeester nog altijd last van de gevolgen van zijn ziek zijn. "Ik ben zes weken ziek geweest en voel me lichamelijk alweer bijna de oude. Maar ik wil het niet nog eens krijgen. Ik ga bijvoorbeeld niet met anderen in een auto zitten om te carpoolen naar de golf. En ik voel me soms een soort outcast. Het gebeurt nog steeds dat mensen die ik vertel dat ik ziek ben geweest, drie stappen achteruit doen."

De Coronalijn 70+ Tholen is bereikbaar op dinsdag en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur via nummer 06-34112554.

