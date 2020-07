Ringrijders Krijn en Bram blijven rijden, al is er geen competitie

Al maanden gaat het zo: op woensdagavond oefenen ze, en op zaterdag houden de twee een wedstrijdje tegen elkaar. Op het oefenbaantje naast het huis van Krijn Coppoolse in het Walcherse Serooskerke klinkt er dan gedreun van paardenhoeven en stuift het zand op. Vriend Ko Kwekkeboom is ook altijd van de partij; hij hangt de ringen op. "Het is een passie, we doen het zo graag, dus doen we het maar op deze manier", zegt Krijn Coppoolse, "zo blijven we in vorm."

'Besmet met het paardenvirus'

Zeker voor Bram van Boxel was het een teleurstelling dat de competitie dit jaar niet doorging. De ambitieuze 19-jarige ringrijder wordt binnen de Zeeuwse Ringrijders Vereniging ook wel de 'ringrijtoerist' genoemd omdat hij van oorsprong Tilburger is. Jaren geleden, tijdens een vakantie met zijn ouders in Westkapelle werd hij 'besmet met het paardenvirus'.

Hij kwam in contact met de ervaren ringrijder Coppoolse in Serooskerke en werd daar kind aan huis. Inmiddels kan hij niet meer zonder paardrijden. "Het is een lifestyle geworden", zo zegt hij.

Bram van Boxel (links) en Krijn Coppoolse op hun paarden Kaptein en Niro (foto: Omroep Zeeland)

Natuurlijk is het minder spannend wanneer je een wedstrijdje met zijn tweeën rijdt, maar op deze manier blijven de mannen in vorm en kan Bram oefenen in het focussen. 'Mentor' Krijn: "Ringrijen kan Bram wel, maar het focussen op de ring, het contact maken met de ring en dan in één streep door de baan gaan en de ring mee te nemen, dat kan hij hier perfectioneren."

Nog onbekend of er echte wedstrijden volgen

"En verder is het gewoon leuk. Er zijn meer ringrijders die dit doen, en intussen zie je ook al her en der kleine oefenwedstrijdjes voor een paar mensen op iemand's erf ontstaan. Maar of er dit jaar nog echte officiële wedstrijden gereden zullen worden, dat is nu nog niet bekend."

Tussenstand

Hoewel de onderlinge wedstrijdjes vooral om de eer gaan, wordt er door de heren toch een stand bijgehouden. Na zes wedstrijden is de mentor zijn leerling voorlopig nog de baas. De tussenstand is 4 - 2.