Hoewel Eriks business ten onder ging, kwam hij al snel bovendrijven

Wat gebeurde er met je werk toen de coronacrisis uitbrak?

Ik zit in de evenementenbranche en had eind mei mijn twee grootste feesten ooit gepland. Daar zat vanaf december veel voorbereiding in, en ik hield mijn hart vast toen de corona om zich heen greep. Twee weken later zat ik zonder werk.

Wat deed je toen?

Ik moest eerst even bijkomen. Het kwam er op neer dat ik een half jaar voor niets had gewerkt, dat was balen. Het duurde een maand voordat ik alles financieel en organisatorisch had afgewerkt. Toen ben ik gaan sporten om het negatieve van me af te werpen. En ik zag ineens dat stand-up paddling (suppen) een manier zou kunnen zijn om mijn geld te gaan verdienen.

Had je niet ergens het idee: Ik blijf maar liever thuis?

Op het dieptepunt is dat wel even door me heen gegaan. Ik had een buffer opgebouwd en zou er wel even tussenuit kunnen. Maar ik zag dat het suppen op Tholen nog niet echt bekend was, en al gauw kwam er enthousiasme en creativiteit in de plek van de negativiteit.

Erik Scherpenisse leert meisjes suppen (foto: omroep zeeland)

Ging je nieuwe onderneming voortvarend van start?

Ik moest wel want het was al bijna juni en suppen is echt iets voor de zomer. Ik heb een opleiding gevolgd en alle informatie opgezogen. In eerste instantie ben ik begonnen met kennissen om op te oefenen. Daarna is het zich als een vlek gaan verspreiden via social media. En nu komen de toeristen.

Gedragen jouw klanten, of mensen in het algemeen, zich anders sinds de crisis?

Ik merk heel erg dat we niet geprogrammeerd zijn voor een anderhalve meter samenleving. We willen graag bij elkaar zijn en in de buurt van een ander. Ik zie dat we het erg lastig hebben om daar omheen te werken zonder ons daar vervelend bij te voelen.

Is er meer interesse voor het suppen sinds de uitbraak van corona?

Ik had een gesprek met een importeur van surfboards en die zei dat het suppen al een paar jaar aan een opmars bezig is en dat dit, doordat de boards nu opgeblazen kunnen worden en veel makkelijker te vervoeren zijn, alleen maar toeneemt. En nu er corona is, zoeken mensen naar mogelijkheden om buiten te sporten. Suppen is coronaproof en heeft nu een extra boost gekregen.

Erik Scherpenisse met leerlingen (foto: omroep zeeland)

Wat heeft deze ontwikkeling met je gedaan?

Ik kom uit een situatie dat ik succesvol was met het organiseren van evenementen, maar zit nu weer in een beginnende fase. Dat is spannend. Maar ik merk ook dat ik nu weer meer persoonlijk met mensen te maken heb en dat is een fijn gevoel. Het contact voelt goed aan.

Wat is jou het meest bijgebleven van deze tijd?

Ik merk nu dat we te veel zijn doorgeslagen in het najagen van succes en materiële dingen. Door terug te gaan naar de basis valt me weer op dat je met kleine dingen veel rust en geluk kan ervaren. Een paar minuten op een surfboard en ik ben in een andere wereld. Daarnaast focus ik me niet meer op al het nieuws omtrent corona. Ik werd er ongelukkig van. Niet meer die tv, maar een boek of naar buiten, een beetje in mijn eigen bubbel.