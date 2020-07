In alle Zeeuwse verpleeghuizen geldt nu het advies: gebruik een mondmasker

Medewerker ouderenzorgorganisatie draagt mondmasker (foto: ANP)

"Het personeel moet in sommige gevallen door hun werkzaamheden dichterbij komen dan de anderhalve meter die het RIVM voorschrijft", legt woordvoerder Marije Jongepier van ouderenzorgorganisatie SVRZ uit. "Het wordt niet voor niets een contactberoep genoemd. En in die gevallen is het advies om een medisch mondmasker te dragen. Het is dus geen verplichting, maar wel een dringend advies."

Ook voor bezoekers

Het advies geldt ook voor bezoekers. "Als je op bezoek komt, is het ook mogelijk dat je binnen de anderhalve meter komt. Bijvoorbeeld als je met je opa of oma een stukje wil gaan wandelen, maar dat diegene slecht ter been is en ondersteund moet worden. Ook dan adviseren wij het gebruik van een mondmasker."

SVRZ voert in de coronatijd het woord namens vrijwel alle ouderenzorgorganisaties in Zeeland. "Dit mondkapjesadvies gold bij ons eerder al, maar dat was niet bij alle organisaties het geval. En nu is de formulering gelijkgetrokken en bovendien nog wat aangescherpt", aldus Jongepier.

Mondkapjesdiscussie

Het gaat hierbij expliciet om medische mondmaskers, een stoffen mondkapje biedt niet de benodigde bescherming. Het advies heeft dan ook niets te maken met de huidige mondkapjesdiscussie. Die gaat over of het wel of niet nut heeft om in het openbare leven mondkapjes te dragen.

Volgens het RIVM is het effect daarvan onvoldoende bewezen om het te verplichten. Het nut van het gebruik van medische mondmaskers staat niet ter discussie.