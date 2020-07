'Hét Zeeuwse sportmoment van de afgelopen dertig jaar? De Touretappe, zonder twijfel!'

De beide heren waren zelf in die decennia zelf ook zeer betrokken met sport. Corré in eerste instantie als voetballer en later vooral ook als sportverslaggever bij Omroep Zeeland. De Reu was ook amateurvoetballer, maar maakte later vanwege versleten knieën de overstap naar de tennis. En nu is hij vooral actief als wielrenner en hardloper.

Andre Greipel wint Touretappe Neeltje Jans in 2015 (foto: Omroep Zeeland)

Over het hoogtepunt op het gebied van de sport zijn de beide heren het roerend met elkaar eens: dat is de Zeeuwse etappe van de Tour de France. "Als je kijkt naar wat er in die periode in het nieuws kwam aan Zeeuws sportnieuws dan steekt er één sportmoment met kop en schouders bovenuit: dat is voor mij de etappe van de Tour de France", zegt De Reu.

Corré sluit zich daar volmondig bij aan. "André Greipel die daar wint op Neelje Jans, het weer was niet heel de dag top, dat was jammer, maar het was verder echt een topdag! En echt een grote pluim aan mensen die dat mogelijk gemaakt hebben om die etappe naar Zeeland te halen, want dat moet je niet onderschatten hoor! Financieel, maar ook in de lobby naar de organisatie van de Tour de France daar moet je heel wat tijd in stoppen hoor."

Voorlopig ziet De Reu een dergelijk groot evenement nog niet terugkeren. "Ik ben daar heel pessimistisch over. Dat kan pas als er een vaccin is om ons te beschermen." Voor Corré is het coronavirus dan ook het dieptepunt van de afgelopen dertig jaar. "Een jaar zonder de Kustmarathon had ik me tot voor kort ook niet kunnen voorstellen."

Luister hier het hele gesprek terug: