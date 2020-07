Hoek-spits Schalkwijk: 'Als ik er twintig of dertig maak, heb ik een heel goed seizoen'

Stelling 1: Ik had nooit gedacht dat ik bij Hoek zou spelen

Schalkwijk: "Nee, ik heb misschien een andere weg bewandeld dan de voetballers van bijvoorbeeld een JVOZ, wat ook prima is natuurlijk. Het is mij ook gelukt, maar in het begin had ik er niet zo veel hoop op. Toen ben ik meer gaan sporten en er echt voor gaan leven. Dan zie je wat er kan gebeuren: van de 4e klasse naar de Derde Divisie."

Stelling 2: Ik word dit seizoen de eerste spits van Hoek

"Ja, ik ben hier gekomen om te voetballen en goals te maken. Ik heb goede gesprekken gehad en ga me gewoon bewijzen. Ik hoop in wedstrijden beslissend te zijn en het is aan de trainer om mij op te stellen. Ik hoop in ieder geval tien goals te maken. Maar het zou mooi zijn als ik er twintig of dertig scoor dan heb ik een heel goed seizoen."

Steve Schalkwijk moet dit seizoen voor de doelpunten gaan zorgen (foto: Omroep Zeeland)

Stelling 3: Bij Hoek ben ik meer op mijn plaats dan bij GOES

"Nee, ik ben hier nog maar net. Ik heb bij GOES twee seizoenen gespeeld en daar voetbalde ik met meer vrienden. Het is niet echt een nee, maar ik moet mijn plekje hier nog vinden. Maar dat komt wel goed."

Stelling 4: Met Hoek moeten wij meedoen om de plekken voor promotie

"Ja, als ik naar de groep kijk hebben we een aantal ervaren jongens die het spelletje goed snappen. Ik heb vorig jaar met GOES ook tegen Hoek gespeeld en toen merkte ik al dat het een goed elftal was. Ik vind dat we met de bovenste drie ploegen mee moeten gaan doen."