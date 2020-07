Beachclub Lekker pakt titel Beste Strandpaviljoen

De jury zegt bijzonder enthousiast te zijn over de gastvrijheid en de kwaliteit van Beachclub Lekker. "Zelfs terwijl de coronacrisis voor druk op de ketel zorgde, bleef het personeel vriendelijk, georganiseerd en geduldig. Beachclub Lekker is een mooie winnaar en scoort op alle vlakken uitzonderlijk goed."

In 2018 won het paviljoen in Vrouwenpolder al de titel 'Beste strandpaviljoen van Zeeland'. Een opsteker nadat in 2016 het paviljoen afbrandde.

Beste strandpaviljoen van Nederland: Beachclub Lekker in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

'Hartstikke overdonderd'

Beste nieuwkomer BomBaai kreeg lof voor de prachtige ligging van het paviljoen en de volstrekt eigen stijl waarmee het paviljoen zich onderscheidt van de andere nieuwkomers aan de kust. "Ik ben hartstikke overdonderd", reageert eigenaar Theo van Alphen. Samen met zijn tweelingbroer Niels runt hij het paviljoen.

Theo: "Het is een ontzettende eer dat we deze titel in ontvangst mogen nemen. Er zijn natuurlijk superveel strandpaviljoens, van Texel tot aan Zeeuws-Vlaanderen. Dat je daar in Westkapelle bovenuit mag steken terwijl je nog maar een week of zes open bent... Ongelofelijk, daar zijn bijna geen woorden voor."

Tweelingbroers Theo en Niels van Alphen van BomBaai Strandbar in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar kreeg strandpaviljoen Dok 14 in Cadzand de nationale titel. Normaal gezien zou daar dit jaar de prijsuitreiking zijn, maar door het coronavirus werd gekozen voor een andere opzet. Nu werden in de kustprovincies tochten gemaakt langs de winnaars. Vanmorgen kreeg de gemeente Sluis al de prijs voor schoonste strand van Zeeland.

De Strandverkiezingen worden georganiseerd door Strand Nederland en wordt daarbij gesteund door de Green Deal Schone stranden, Stichting NederlandSchoon, Koninklijke Horeca Nederland, Blauwe Vlag/Green Key en horecavakblad Entree. De paviljoens die meedoen aan de verkiezing moeten zich van tevoren zelf opgegeven.